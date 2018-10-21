Подземелье как полигон: Криминалисты проверяют возможные места тренировок керченского стрелка

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-21T13:43:21+03:00

"Комсомолка" побывала на одной из предполагаемых "баз" Владислава Рослякова [фото, видео]

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Криминалисты ищут место, где керченский стрелок Владислав Росляков мог собирать и испытывать бомбы. Правоохранители проверяют все заброшенные сооружения в окрестностях. Корреспонденту "Комсомольской правды - Крым" удалось побывать в одном из них до того, как туда нагрянули полицейские.

Предполагаемый полигон керченского стрелка.Подземелье, расположенное недалеко от дома Влада Рослякова, проверяет полиция

Это подземелье расположено в радиусе километра от дома, где Росляков проживал с мамой. Чтобы тренироваться в "подрывном" деле, место вполне подходящее: жилые дома - далеко, рядом - какой-то промышленный цех и давно не используемая железная дорога, вокруг - только бурьян и полуразрушенные заброшенные строения. У входа - обгоревшее почти полностью дерево.

У входа в подземелье - обожженное деревоФото: Анастасия ЖУКОВА

Внутри все пропахло гарью, на стенах и на полу - следы костров. Здесь жгли, и жгли много - старые матрасы, дрова, банки и стеклянные бутылки, прочий мусор. Было ли это место "испытательным полигоном" керченского стрелка или просто ночлежкой бомжей - определят криминалисты.

Эксперты Следственного комитета и МЧС уже работают в полуразрушенном строении неподалеку от подземелья.

Окрестности детально изучают криминалистыФото: Анастасия ЖУКОВА

Район оцепили, журналист "Комсомольской правды - Крым" едва успел вылезти из "катакомб".

- Девушка, ближе не пустим, простите, - вежливо провожают росгвардейцы.

- А что там происходит? - интересуюсь.

- Все проверяют в округе, где кто-то что-то жег.

Сотрудники МЧС и СКР исследуют одно из полуразрушенных строений недалеко от дома стрелкаФото: Анастасия ЖУКОВА

За день до этого криминалисты исследовали задний двор у дома Росляковых. Там незадолго до трагедии Владислав жег религиозные книги, в частности - Библию.

На заднем дворе дома стрелок сжег БиблиюФото: Анастасия ЖУКОВА

"Комсомольской правде - Крым" удалось найти там обожженный кусочек страницы, который не забрали эксперты.

На клочке бумаги можно прочесть отрывок из книги пророка ИеремииФото: Анастасия ЖУКОВА

На клочке бумаги можно прочесть отрывок из книги пророка Иеремии (глава 49, стихи 20-22). Целиком в новом русском переводе он звучит так:

"Слушайте же замысел Господа об Эдоме и намерения, которые Он задумал против жителей Темана: молодняк отар будет угнан прочь, и погубит Он их пастбища.

От шума их падения вздрогнет земля; их крик будет слышен у Красного моря. Он, как орел, поднимется и налетит, простирая крылья свои над Боцрой.

В тот день сердца воинов Эдома затрепещут, словно сердце роженицы".

Библию Влад Росляков сжег незадолго до нападения на колледжФото: Анастасия ЖУКОВА

- Да, устроил он тут костер на днях, книги палил, - рассказал "КП-Крым" ближайший сосед. - Больше я ничего не видел. Выстрелов, взрывов тоже не слышал. Мальчишку вообще не знал толком, видел мельком, он со мной и не здоровался.

Напомним, бабушка Владислава Рослякова рассказала, что его мама долгое время состояла в секте свидетелей Иеговы, эта религиозная организация с 2017 года запрещена в России, потому что признана экстремистской. Какое-то время Галина Рослякова водила на богослужения и сына, но потом, по словам бабушки, парнишка повзрослел и отказался от посещений "храма".

Повторные следственные действия в тот же день прошли в квартире Игоря Рослякова - отца керченского стрелка. Правоохранители провели там порядка пяти часов. Самого Игоря Рослякова на обыск привезли в микроавтобусе СКР, а после - сразу увезли.

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