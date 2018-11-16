"Должен быть веский предлог": В Крыму высказались о возможном закрытии Азовского моря для украинских судов

Крымские депутаты расказали, как относятся к идее перекрыть Азовское море для захода украинских судов в ответ на задержание 15 сейнеров.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия украинской стороны «явным беспределом» и сказал, что «Россия за несколько минут может перекрыть Азовское море для любых плавательных средств Украины». Он не исключил, что такие ответные действия могут последовать.

- Я уважаю мнение Франца Клинцевича, но думаю, что вопрос блокирования на сегодняшний день - это не самый лучший метод, - высказался депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов. - Должен быть очень веский предлог для перекрытия. Но Россия однозначно должна более жестко решать вопрос с украинскими властями. Если будут обращения от хозяев судов к РФ, то будет какой-то повод оказать противодействие. Например, тормознуть 3-4 судна украинских.

Аксенов посоветовал обратиться хозяевам сейнеров в международные суды и потребовать от Украины компенсацию.

Депутат Госсовета РК Владислав Ганжара отметил, что предпринимать радикальные действия пока не стоит, но в будущем они возможны:

- Я разделяю позицию члена комитета Совфеда по обороне и безопасности. Если Киев будет продолжать такие подобные действия, нам нужно переходить к более радикальные меры для сдерживания Украины. В частности, усилить меры безопасности. При действующем режиме Украине добиться компромисса невозможно. Задержание кораблей - это, естественно, провокация, направленная на Российскую Федерацию.

По мнению вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, всякое действие рождает противодействие:

- Украинские власти не думают о тех последствиях, которые их ожидают, поэтому и творят вот эти чудеса. Те, кто инициирует всякие глупости, в том числе и эти, будут отвечать. Думаю, Россия не будет делать таких вещей, которые творят потерявшие всякую совесть и разум украинские начальники.

Напомним, 15 ноября стало известно, что за посещение крымских портов на Украине задержано 15 судов. Они находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть арестована, по другим идут суды.

Количество задержанных сейнеров может вырасти, поскольку в «черный список» попало 940 судов, заходящих в порты Крыма.

Напомним, российский рыболовецкий сейнер «Норд», который 25 марта задержали на Украине, уже выставили на продажу. Однако 7 ноября аукцион не состоялся - никто из заявленных участников не захотел платить членский взнос. Сейнер планируют продать повторно, но цену снизят.

Членам «Норда» удалос вернуться в Крым 30 октября - на границе с Украиной в Армянске их обменяли на 8 членов экипажа украинского судна, задержанного в мае близ крымских берегов.

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