Отношение Украины к стене-рубежу, появившейся на границе Крыма, четко обозначил сюжет на телеканале NewsOne.

- Они (Росссия. - От авт.) на деле укрепляют свою границу и показывают, что собираются обосноваться там надолго, - заявил экс-сотрудник оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в эфире телеканала. - Я думаю, что лучший ответ со стороны Украины - постройка стены.

Бывший военный отметил, что основное предназначение стены - обеспечение безопасности жителей полуострова. Он также высказал мнение, что появление ограды подтверждает, что у России нет и мысли о возврате Крыма незалежной.

Охранный рубеж, оборудованный вибрационными и радиолучевыми датчиками, появился на границе Украины и Крыма, в районе Перекопского перешейка. Необходимые сметно-инженерные документы начали разрабатывать в 2015 году, строительство и отладку современной аппаратуры завершили в конце 2018-го.

По сообщению пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по РК рубеж состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров. Здесь установлены сотни различных датчиков - часть их можно увидеть, другие же скрыты от постронних глаз. Рубеж оснащен системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Дорогостоящее ограждение установили на крымской границе из-за угроз со стороны сопредельного государства, в том числе - попытки прорыва диверсионно-разведывательных группировок. Нарушители также пытались перебрасывать через госграницу оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.

ВАЖНО

Крым и Севастополь вошли в состав Росссийской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года: порядка 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя отдали голоса за воссоединение полуострова с Россией.

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