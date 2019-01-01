На Украине оценили появление стены-рубежа на границе с Крымом
Отношение Украины к стене-рубежу, появившейся на границе Крыма, четко обозначил сюжет на телеканале NewsOne.
- Они (Росссия. - От авт.) на деле укрепляют свою границу и показывают, что собираются обосноваться там надолго, - заявил экс-сотрудник оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в эфире телеканала. - Я думаю, что лучший ответ со стороны Украины - постройка стены.
Бывший военный отметил, что основное предназначение стены - обеспечение безопасности жителей полуострова. Он также высказал мнение, что появление ограды подтверждает, что у России нет и мысли о возврате Крыма незалежной.
Охранный рубеж, оборудованный вибрационными и радиолучевыми датчиками, появился на границе Украины и Крыма, в районе Перекопского перешейка. Необходимые сметно-инженерные документы начали разрабатывать в 2015 году, строительство и отладку современной аппаратуры завершили в конце 2018-го.
По сообщению пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по РК рубеж состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров. Здесь установлены сотни различных датчиков - часть их можно увидеть, другие же скрыты от постронних глаз. Рубеж оснащен системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.
Дорогостоящее ограждение установили на крымской границе из-за угроз со стороны сопредельного государства, в том числе - попытки прорыва диверсионно-разведывательных группировок. Нарушители также пытались перебрасывать через госграницу оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.
ВАЖНО
Крым и Севастополь вошли в состав Росссийской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года: порядка 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя отдали голоса за воссоединение полуострова с Россией.
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