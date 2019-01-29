"Неделю не разговаривал с родственниками, у него депрессия": Мать о пропавшем капитане "Норда"

Уже несколько дней, с 26 января, капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, находившийся на Украине, не выходит на связь с родственниками.

- В субботу я поговорила с ним, все, как обычно. Он не был расстроен, - рассказывает мать Владимира, Евгения Горбенко "Комсомольской правде-Крым", - Но перед исчезновением не разговаривал вообще с родственниками неделю. Бывает, что он уходит в депрессию, силы теряет. Покушает и лежит Десять месяцев разлуки с семьей... Здесь его еще ждет жена и двое деток растут без папы.

Евгения Онуфиевна не скрывает слезы. Утро 29 января она провела в больнице, схватило сердце. Позже вернулась домой. Но чувствует себя до сих пор не очень хорошо.

- Давление у меня выское. Вот только что подруга мне делала укол, таблетки еще пила, - поделилась мать капитана. - Надеюсь, что сынок жив... В субботу он вышел из дома. Набирали его много раз, он не брал трубку. Уже вечером выяснилось, что оставил дома все телефоны. Перед тем, как исчез, никого о своих планах не предупреждал.

- Ему никто не угрожал? - спрашиваем.

- Нет, вы что. Я всегда спрашивала: "Сынок, как тебе там?". Он мне отвечал: "Мама, все люди тут адекватные". Правда, в прокуратуре все время, по его рассказам, заставляли подписать документы, что он украинец. Тогда Володю бы уже судили по украинским законам.

Отметим, что Владимир Горбенко пропал прямо накануне суда - заседание должно состояться 1 февраля в Оболонском районном суде Киева..

Владимир Горбенко. Фото:предоставлено для публикации "КП-Крым"

- Невестка делает уже загранпаспорт, чтобы ездить на Украину. И мне Володя не раз говорил, что нужно сделать, - добавила Евгения Горбенко.

Дело передали в суд уже довольно давно для рассмотрения по существу, однако начало слушаний все откладывают. Уже несколько раз назначенные ранее заседания переносили.

На Украине капитана обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях - в "умышленном нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории" - так на Украине называют Крым после вхождения полуострова в состав России, а также в незаконном рыбном промысле "с целью нанесения вреда интересам Украины" (ч. 1 ст. 249 и ч 2. ст. 322-1 УК Украины).

Остальные девять моряков "Норда" уже вернулись домой, в Крым. Двоим удалось улететь в Минск, а оттуда через Москву - в Крым. Еще семерых обменяли на украинских браконьеров, которых поймали на полуострове летом.

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