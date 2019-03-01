В Черном море удалось потушить горящее судно «Канди» под флагом Танзании

В Черном море специалистам удалось потушить огонь на судне «Канди». Пожар на нем продолжался больше месяца.

Но, как сообщили в пресс-службе Росморречьфлота, горение на втором танкере, «Маэстро», еще не ликвидировано, там остался еще один очаг.

- Горение на танкере прекратилось, там перекрыли газовый вентиль, огонь потух. Специалисты на судно не поднимались, это произойдет только в том случае, если их на борт пригласит судовладелец. На "Маэстро" есть еще один очаг, не смогли специалисты перекрыть вентиль, - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота "КП-Крым", когда завершится горение и на втором судне, танкеров будут готовить к буксировке.

Пожар на судах в Чёрном море.ЧП произошло 21 января 2019 года на судах Канди и Маэстро, которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив

- В наши воды суда больше не пойдут, скорее всего. Они направятся к своим берегам, там, где обитает судовладелец, - уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар на двух газонтакерах под флагом Танзании в Черном море произошел в понедельник, 21 января. Они находились на якорной стоянке в нейтральных водах, в 30-ти километрах юго-восточнее крымского мыса Такиль.

На кораблях находились 32 человека: 12 удалось спасти, еще 10 нашли погибшими, а еще 10 числятся без вести пропавшими.

Моряки, убегая от огня, прыгали в воду, не раздумывая, кто в чем был: кто-то успел сбросить обувь и нырнул в носках, а кто-то выскочил за борт прямо в ботинках. Некоторых спасатели снимали с горящих танкеров, других отбросило в море взрывом.

На помощь пострадавшим пришли рядом стоящие корабли - они забрали людей к себе на борта. Потом за ними из Керчи выдвинулся буксир "Меркурий". После этого пострадавших доставили в городскую больницу Керчи, а 25 января их уже выписали и стали готовить документы для того, чтобы отправить моряков на родину.

Часть из них 26 января уже отправилась домой, в Стамбул.

Через несколько дней Следком РФ опубликовал официальную версию случившегося. Как заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян, основной причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов.

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