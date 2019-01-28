В Следкоме РФ назвали официальную причину пожара на газотанкерах в Черном море

В Следственном комитете России озвучили причину пожара на танкерах-газовозах в Черном море.

- Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это - основная версия, - заявил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян в эфире телеканала "Рен-ТВ".

Напомним, 21 января, в нейтральных водах Черного моря, недалеко от Керченского пролива загорелись два суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. На кораблях находились 32 человека: 12 человек удалось спасти, еще 10 нашли погибшими, а еще 10 числятся без вести пропавшими.

Среди погибших - четыре гражданина Турции, шесть - Индии. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки на родину погибших и пострадавших. Быстро провести спасательную операцию мешала плохая погода - сильный ветер, шторм и туман. Не сразу к месту происшествия успел приплыть спасательный буксир.

Вечером 22 января буксир морской спасательной службы "Меркурий" доставил спасенных и погибших моряков в торговый порт Керчи. Позже пострадавшие были доставлены в керченскую больницу №1, а 25 января выписаны из медучреждения.

Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и оих выписали.

А в субботу, 26 января, появилась информация, что уже часть моряков отправились на родину, в Стамбул.

Кроме того, ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

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