2019-03-15T18:42:36+03:00
Общество

В Керчи в честь 5-летия Крымской весны выступит лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов

Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта [программа]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Вадим Самойлов устроит незабываемое шоу.Вадим Самойлов устроит незабываемое шоу.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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16 марта

13.00 – сбор участников авто-мотопробега у паромной переправы.

13.30 – старт движения. Маршрут: Киммерийское шоссе - ул. Кулакова – ул. Войкова - ул. Казакова - ул. Кирова - ул. Свердлова - ул. Театральная.

Принять участие могут все желающие. С собой берите флаги города, Крыма, России.

15.00 - спортивная эстафета «Крымская весна». Пл. Ленина

16.00 - турнир по воркаут в Комсомольском парке. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: силовое троеборье, фристайл, двоеборье, двоеборье для девушек.

16.00 – 20.00 – концерт с участим звезд российской эстрады. Пл. Ленина.

18 марта

15.00 – 18.00 - Выставка «Это делает Керчь». Сквер Мира

15.00 - Торжественный митинг «5 лет в родной гавани». Площадь им. Ленина

16.00 - Праздничный концерт духовых оркестров «Крымская весна». Площадь им. Ленина

17.00 - Молодежный флеш-моб «5 лет по Московскому времени». Площадь им. Ленина

18.00 - Концертная программа «Навеки с Россией». Площадь им. Ленина

19.00 – 21.00 - концерт с участием звезд российской эстрады. Выступят лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и экс-вокалист группы "Земляне" Сергей Скачков. Пл. Ленина.

21.00 - Праздничный фейерверк. Гора Митридат.

Завершится праздник красочным фейерверком. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Завершится праздник красочным фейерверком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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