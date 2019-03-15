В Керчи в честь 5-летия Крымской весны выступит лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов

16 марта

13.00 – сбор участников авто-мотопробега у паромной переправы.

13.30 – старт движения. Маршрут: Киммерийское шоссе - ул. Кулакова – ул. Войкова - ул. Казакова - ул. Кирова - ул. Свердлова - ул. Театральная.

Принять участие могут все желающие. С собой берите флаги города, Крыма, России.

15.00 - спортивная эстафета «Крымская весна». Пл. Ленина

16.00 - турнир по воркаут в Комсомольском парке. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: силовое троеборье, фристайл, двоеборье, двоеборье для девушек.

16.00 – 20.00 – концерт с участим звезд российской эстрады. Пл. Ленина.

18 марта

15.00 – 18.00 - Выставка «Это делает Керчь». Сквер Мира

15.00 - Торжественный митинг «5 лет в родной гавани». Площадь им. Ленина

16.00 - Праздничный концерт духовых оркестров «Крымская весна». Площадь им. Ленина

17.00 - Молодежный флеш-моб «5 лет по Московскому времени». Площадь им. Ленина

18.00 - Концертная программа «Навеки с Россией». Площадь им. Ленина

19.00 – 21.00 - концерт с участием звезд российской эстрады. Выступят лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и экс-вокалист группы "Земляне" Сергей Скачков. Пл. Ленина.

21.00 - Праздничный фейерверк. Гора Митридат.

Завершится праздник красочным фейерверком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов: Мы в ДНР не войну ездим поддерживать, а мир

«Комсомольская правда - Крым» встретилась с известным артистом в Крыму (подробнее)

Савичева, Маршал, "Градусы" и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны

"Комсомолка" расскажет, куда пойти и что посмотреть 15-18 марта. Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи (подробнее)

В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати

Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта [программа]

Как в Севастополе на горе Гасфорта отметят Русскую весну: Байк-шоу, рок и спецэффекты

Грандиозная программа начнется 16 марта в 12.00 (подробнее)

В Евпатории на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступит Лада Дэнс

Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта [программа]

Какие улицы перекроют в Крыму и Севастополе с 15 по 18 марта

Движение ограничат на время празднования пятилетия Русской весны (подробнее)