Вот это поворот: Сотрудник ФСИН, которого судят за жестокое убийство молодой пары и их 4-летней дочери, перекладывает вину на другого человека

- Я не убивал! - заявил Павел С. на заседании суда. - И я вам скажу, кто убийца.

Сотрудник ФСИН назвал имя и фамилию человека, который, по его мнению, это сделал - Виталий Романов (имя изменено, пока проводятся следственные действия. - Авт.). У всех присутствующих в зале суда вытянулись лица.

Павел С., напомним, обвиняется в жестоком убийстве семьи из поселка Орджоникидзе (вблизи Феодосии) - четырехлетней Арины и ее родителей 35-летнего Константина и 32-летней Инны. Они пропали 23 февраля прошлого года. 7 марта их тела обнаружили в машине, затопленной в заливе возле Керчи. Взрослых расстреляли, а девочка захлебнулась в воде, когда убийца столкнул машину, где она находилась вместе с телами своих родителей. Арина до последних минут обнимала мертвого папу.

Подозрение пало на сотрудника одной из керченских исправительных колоний Павла С. Все улики, собранные следствием, указывали на него. Расследование продолжалось около года. Сейчас рассматривается в суде.

И вот те на - неожиданный поворот. На очередном заседании единственный обвиняемый в убийстве Павел С. вдруг называет имя другого человека, который до этого вообще не фигурировал в деле!

Раньше, напомним, Павел С. признавался следствию: семью из троих человек убивал он один. Сейчас у суда, получается, две версии, как происходило убийство.

Версия первая. Убийца - сотрудник ФСИН

Павла С, напомним, задержали 6 марта 2018 года. И он сразу же признался в убийстве следователям!

Говорил, мол, бес попутал. Увлекся ставками на спорт и здорово проигрался, набрал много кредитов. Зарплаты в 36 тысяч рублей катастрофически не хватало на жизнь. А у него семья: жена и маленький сынишка.

Поэтому он, мол, стал «подрабатывать» - на его счету несколько интернет-мошенничеств по продаже фейковых детских колясок и кресел. А в какой-то момент решил сорвать куш побольше и дал объявление о продаже несуществующего автомобиля, чтобы ограбить покупателей.

Константин Ларьков приехал в Керчь, чтобы купить машину. Фото: соцсети

- Ларьков замахнулся на меня правой рукой, удар прошелся на подбородок по касательной. Я испугался и выстрелил ему в плечо, - такие показания Павел дает на оперативном видео, которое смотрели в ходе одного из судебных заседаний. - Второй выстрел тоже пришелся в плечо. Всего я стрелял в него пять раз.Он отправился на встречу с покупателями, прихватив с собой служебный пистолет. Заманил в пустынные окрестности городского пляжа: якобы живет на даче, и продаваемая машина стоит там. Не доезжая, Павел пожаловался, что его укачало. Ларьков притормозил. Павел вышел из машины, отдышался, а когда вернулся в салон, то вытащил пистолет и стал требовать деньги у Ларькова, который сидел за рулем. Тот начал сопротивляться.

Жена Ларькова Инна, сидевшая заднем сиденье вместе с 4-летней дочкой, привстала и ударила Павла по плечу бутылкой с минеральной водой, а он выстрелил в нее два раза.

Инна погибла вместе с мужем и ребенком. Фото: соцсети

- Я не понимал, что делал, - объясняет следователям Павел С. - Был в состоянии аффекта.

Потом он выскочил из машины. Чуть пришел в себя, забрал сумку с заднего сиденья, где было 260 тысяч рублей. Затем отодвинул в сторону тело Ларькова, снял машину с нейтральной скорости на первую, повернул ключ зажигания, и машина поехала в воду.

Арише было всего 4 годика, но ее не пощадили. Фото: соцсети

- Вы знали, что в машине есть ребенок? - спрашивает его на видео следователь.

- Да, я слышал, как маленький ребенок плакал, но не видел его - он сидел сзади, сполз на пол и забился между сиденьями на полу, - сказал Павел С.

Автомобиль заехал в воду по подкрылки и заглох. Павел же пошел на остановку и уехал в город.

Такие показания Павел давал в марте прошлого года.

Версия вторая. «Убивал мой старый знакомый»

Сейчас сотрудник ГУФСИН утверждает, что их было трое. И убивал не он, а Виталий Романов.

- Я с ним познакомился лет шесть назад, когда работал в торговой сети «Фуршет». А в январе прошлого года случайно встретил в магазине. Он мне предложил подработку. Пожаловался, что один из знакомых не отдает долг. А я ему в шутку: «У меня есть пистолет, обращайся, напугаем должника», - рассказывал на суде Павел С.

В итоге ударили по рукам и стали сообщниками. Павел передал пистолет Виталию, а взамен, по его словам, получил около 90 тысяч рублей.

По версии следствия, пистолет Макарова Павел «прикарманил» 22 февраля, когда в ведомстве проходили стрельбы. Он не вернул пистолет, положил в сейф пустую кобуру.

Сам же обвиняемый на суде стал утверждать, что еще за три месяца забрал пистолет из сейфа, чтобы его почистить. Но так и не вернул на хранение. Все некогда было.

- То январские праздники, то еще что-то, - сказал обвиняемый.

Получается, что пистолет Макарова он чуть ли не три месяца в кармане носил, грубо нарушая все нормы и правила?!

Объявление-фейк о продаже машины он тоже якобы повесил в интернете по поручению своего старого знакомого: была информация, что должник подыскивал себе легковушку для торговли овощами. И они таким образом решили выманить его для серьезного мужского разговора. Поскольку на контакт он не шел.

- Виталий сказал, что я должен договориться о продаже машины с покупателем, который представится, что он из Феодосии, - продолжал свой рассказ на суде Павел. - Мне начали звонить люди, но я всем отказывал.

22 февраля 2018, примерно, в десять вечера, на объявление о продаже несуществующего автомобиля, клюнул и тот, ради, кого, эту «наживку» приготовили.

Мужчины поговорили и решили встретиться следующим утром в Керчи: посмотреть машину, а если все устроит, что и сразу продажу-покупку совершить. Причем расчет провести наличными: за машину продавец хотел 260 тысяч, а банкомат за один раз выдает не больше 30 тысяч рублей.

- Утром 23 февраля я встретился с покупателем, который представился Константином Ларьковым. Он приехал в Керчь на своей машине - Daewoo Lanos. Мы встретились с ним во дворе дома № 14, на улице Мирошника в Керчи. Я предложил ему проехать для осмотра машины, которую я якобы продавал. И сел к нему на переднее сиденье, а на заднем уже был какой-то незнакомый мне мужчина, - рассказал Павел.

Дальше события, по его словам, развивались следующим образом.

Константин сказал, что сначала ему нужно забрать еще одного человека. И мужчины втроем поехали на городской пляж, где и увидели стоящего на обочине Виталия Романова.

Ларьков притормозил, но глушить машину не стал.

Павел остался сидеть в машине, а его спутники вышли и затеяли какой-то разговор. И вдруг раздались выстрелы.

- Когда я увидел, что Виталий стреляет в стоящего на коленях Константина, то сильно испугался и выскочил из салона, - сказал подсудимый.

Ларькова, рухнувшего после первых выстрелов на землю, добили. Всего было сделано 6 выстрелов. Затем стрелявший Виталий сел за руль его автомобиля и проехал на нем несколько сот метров.

Павел начал собирать гильзы. А его спутники потащили тело Ларькова к машине и положили его на переднее сиденье.

Виталий сразу же куда-то ушел, и на берегу появился минут через 20 за рулем другой легковушки - «Лада Гранта». Павел забрал у него пистолет и быстренько ушел к автобусной остановке, с которой и уехал. По его словам, что же происходило дальше он не видел.

Возникает много вопросов.

Даже если предположить, что сообщники могли не предупредить Павла о готовящемся преступлении, то хотя бы какой-то расклад они должны были представить и расписать роли - кто что делает.

В это версии непонятно что с женщиной и девочкой? Павел, говорит, что не знает откуда на берегу появились жена и ребенок Константина Ларькова, может только предположить, что они находились в салоне «Лада Гранта». Кто убил Инну и когда, он сказать не может.

- Почему молчал раньше? - такой резонный вопрос задал обвиняемому гособвинитель.

- Я давал первые показания под давлением: когда меня взяли, 6 марта, то сразу начали наносить побои, ничего не объясняя, - сказал подсудимый.

- Но, когда вы были на следующий день на медосвидетельствовании в больнице, то сказали, что упали, - напомнил ему прокурор.

- Мне запретили жаловаться, на меня оказывали давление, - стоял на своем Павел.

- Почему не сказали, что расследование идет не по пути истинному. Почему не заявили о применении недозволенных методов? - гнул свою линию прокурор.

А у подсудимого один ответ - били, давили и заставляли молчать.

- Считаю, что дело моего подзащитного нужно отправить на доследование, - сообщал «КП-Крым» адвокат Феликс Вертегель. - Протокол проверки показаний на месте происшествия является недопустимым доказательством, по причине отсутствия в нем его подписи. И его содержание подзащитный в суде не подтвердил. Он только один из участников этого преступления и должен понести наказание только за свои действия.

Заседание перенесли. Следователи занялись поиском Виталия Романова, человека, которого подсудимый обвиняет в убийстве Ларьковых. Но его не нашли. Судебные разбирательства продолжаются.

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