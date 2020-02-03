Крымский «Чикатило» признался в убийстве пастушки из Евпатории

Житель Крыма полностью признал свою вину в жестоком преступлении, которое произошло три месяца назад в садовом товариществе «Сосновый Бор», что недалеко от Евпатории. От полиции подозреваемый сначала скрывался в Сакском районе, а затем - в Севастополе.

- Во время расследования убийства 54-летней жительницы Евпатории задержан 45-летний безработный житель Сакского района, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Подозреваемый, который уже был неоднократно судим, в том числе за убийство, свою вину полностью признал. Во время следственного эксперимента он рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе – где закопал мобильный телефон жертвы.

Стала известна и причина убийства. По версии следствия, 4 ноября 2019 года мужчина хотел познакомиться с местной пастушкой, но был отвергнут. Тогда «кавалер» пустил в ход нож.

Изуродованный труп Валентины Г. тем же вечером нашел случайный прохожий. Безжизненное тело лежало в районе садового товарищества «Сосновый Бор» около «Элеватора», за поселком Исмаил Бей.

Фото: VK

Полиция выяснила, что убитая жила в Сакском районе в селе Суворовское и пасла домашний скот. Бабу Валю, как звали ее местные, лишили жизни на следующий день после дня рождения.

Причем, безжалостный убийца, полоснув жертве ножом по горлу, не остановился и вырезал у нее левую молочную железу. Так поступал известный своей жестокостью маньяк Андрей Чикатило.

Следователи возбудили против крымского «Чикатило» уголовное дело за убийство. По ч.1. ст. 105 УК РФ ему грозит 15 лет тюрьмы. Суд Евпатории арестовал подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что в Севастополе в 2017 году нашли в лесопосадке окровавленного мужчину без языка и гениталий. Несчастный чудом выжил, но извергов, которые его покалечили не нашли.

В Кировском районе Крыма ревнивый муж разрезал друга своей супруги на 15 кусков и сбросил в Черное море. Сейчас по этому громкому уголовному делу идут судебные заседания.

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