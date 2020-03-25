Коронавирус в Крыму: Роспотребнадзор разыскивает всех, кто контактировал с зараженными

В Крыму 24 марта выявили еще шестерых граждан, зараженных новым коронавирусом Covid-19. Теперь Роспотребнадзор устанавливает всех лиц, которые с ними контактировали.

НАЧАЛАСЬ ПНЕВМОНИЯ

Четверо из шести новых заболевших – члены одной семьи. Они ездили отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также путешествовали на круизном лайнере. На самолете они добрались до Краснодара, а оттуда рейсовым автобусом – до Симферополя.

В крымской столице семейство пересело на такси, и водитель доставил их в Ялту. Поначалу никто из них не обратился за медицинской помощью и не соблюдал карантин, однако позднее у одного из членов семьи появились симптомы – и только тогда семья обратилась к врачу. Еще у троих членов семьи тоже диагностировали новый коронавирус, однако в бессимптомной форме.

- Клиника (симптомы. – Ред.) была только у одного человека. Всех передали в медучреждение для проведения лабораторных исследований и лечения согласно протоколам, - рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

У путешественника, который проявляет симптомы, высокая температура, диагностирована пневмония.

- Выезжала санавиация дважды. У него есть хроническое сопутствующее заболевание. Остальные члены семьи в удовлетворительном состоянии, - отметил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

К медикам граждане обратились далеко не сразуФото: Анастасия ЖУКОВА

СЛОЖНЕЕ И ДОЛЬШЕ

Еще двое «новых» заболевших находятся на лечении в Симферополе и Саках. Они прибыли в Крым из Литвы и Бельгии. Их состояние – удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

- Одна заболевшая вернулась из Риги. Через «Шереметьево» прилетела в Крым. По ее информации, находилась в режиме самоизоляции. Информация о ней из Москвы поступила после пересечения госграницы, ей были выданы предписания (о карантине. – Ред.), она на медицинском наблюдении. После исследований госпитализирована. У нее клиники (симптомов. -Ред.) нет, и ближайший с ней контакт - 1 человек - тоже госпитализирован, - сообщила Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что все шестеро зараженных прибыли в Крым на самолете, поэтому установить всех, кто с ними контактировал, будет гораздо сложнее и дольше.

- Количество контактных лиц, которых нужно поместить под наблюдение, значительно растет по сравнению с первым случаем, - отменила глава крымского управления Роспотребнадзора.

По словам Пеньковской, уже определены 115 человек, которые находились рядом с зараженными. В ближайшее время Роспотребнадзор обнародует номера авиа- и автобусных рейсов, которыми добирались инфицированные. Всем, кто был на этих рейсах, нужно будет позвонить на горячую линию санитарного ведомства, которую мы опубликуем дополнительно.

ПАСПОРТНАЯ ПРОБЛЕМА

Наталья Пеньковская отметила, что у Роспотребнадзора и МВД возникают сложности при установлении контактировавших лиц из-за «большого количества паспортов у граждан Крыма».

- Украинский паспорт, украинский биометрический загранпаспорт, российский паспорт, российский загранпаспорт… - перечисляет руководитель ведомства.

Особенно сложно бывает, когда речь идет о маленьких частных автобусах, которые занимаются перевозками небольших групп по 6-7 человек и не являются рейсовыми.

Наталья Пеньковская призвала всех, кто был за границей, обязательно сообщать об этом, соблюдать режим самоизоляции и сразу обращаться к медикам при необходимости.

- Призываем граждан быть сознательными, беречь здоровье близких и всех окружающих, - заключила глава крымского управления Роспотребнадзора.

Напомним, первый случай заражения зарегистрировали у жителя Евпатории. Он тоже побывал за рубежом: во Франции, а затем в Польше и Украине. На полуостров прибыл через границу с Украиной, скрыв тот факт, что ездил в Европу. Режим самоизоляции не соблюдал, сходил на работу и отрицал этот факт даже тогда, когда уже знал о своем диагнозе.

Сейчас он находится на лечении по месту жительства, состояние удовлетворительное и улучшается.

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