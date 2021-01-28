Акция «Блокадный хлеб» в Симферопольском районе закончилась скандалом

Акция «Блокадный хлеб» проходила по всей России 27 января. Фото: Александр Гудима

В Крыму с 18 по 27 января вспоминали жителей Ленинграда, переживших блокаду. Однако и в этом году, как и в прошлом, не обошлось без скандала. 27 января на полуострове, как и по всей России, проходила акция «Блокадный хлеб», в ее рамках шла раздача кусочков «блокадного» дарницкого хлеба, расфасованного по 125 граммов. Именно такой была суточная норма для служащих и иждивенцев в Ленинграде. Акцию провели и в Симферопольском районе, где она вызвала бурю негатива.

- Прошла встреча с односельчанами, в числе которых дети войны, испытавшие на своей судьбе весь ужас огненных лет Великой Отечественной. Со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки - 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев, - такой пост опубликовал в соцсети председатель Перовского сельского совета Александр Гудима, выложив фотографии пожилых людей, которым волонтеры вручают хлеб.

Крымчане резко осудили подобную акцию, в соцсетях посыпались негативные комментарии:

- Это за гранью цинизма. Выводов из прошлогодней акции так и не сделали.

- Какое позорище... Решили блокадникам напомнить, как они выживали?

- Для блокадников эти 125 грамм хлеба - Святая и скорбная память их героического прошлого ... Кто не голодал - не поймет.

Это один из снимков, вызвавших возмущение крымчан. Фото: Александр Гудима

Но те, кому вручили хлеб, имеют другое мнение. Ольга Ковалевская, жительница села Константиновка, имеет статус «дети войны». Ольга Александровна в беседе с КП-Крым рассказала, что ее не оскорбил символ блокады:

- У меня нет никаких возмущений по поводу проведенной акции. Наоборот - это внимание. И кроме этого хлеба нам принесли много продуктов - там и консервы, и макароны, гречка, кофе, печенье, чай, постное масло. Полный пакет! Я не ожидала такого внимания. К хлебу я до сих пор отношусь с уважением. Помню - откроешь шкаф, а там даже маленького кусочка нет. Как мама принесет из города, помню, выскочу на улицу, а собака смотрит на меня, тоже хочет есть. Конечно, делилась. Выросли, слава богу, пережили все.

Примечательно, что акцию провели в Саках, Феодосии, Бахчисарайском районе и других частях полуострова, но там «блокадный хлеб» раздавали всем желающим, не посещая пожилых людей. Видимо, именно поэтому традиционная акция не вызвала негатив.

В свою очередь Александр Гудима пояснил, что в этом году решили посетить пожилых людей на дому:

- Согласно правилам акции каждый желающий получил символический блокадный паек - 125 граммов хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус «дети войны», были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью. Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты.

Напомним, в прошлом году акция почтения памяти блокадников тоже закончилась скандалом. Тогда председатель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула вручили ветеранам буханки хлеба, цветы и медали. При этом чиновницы были в шубах. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников вычурными. После этого Мая Хужина и Лариса Щербула сложили полномочия, поскольку ситуацию назвал дикой глава РК Сергей Аксенов. Он потребовал увольнения чиновников. После этого блокадников Керчи отправили в санатории. При этом сами ветераны не считают себя оскорбленными.

СПРАВКА «КП»

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась почти три года - с 8 сентября 1941 до 27 января 1944. От голода и тяжелых условий погибло почти 700 тысяч жителей Ленинграда.

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