Со следующей недели Симферополь превратится в одну большую стройплощадку. На городские улицы выйдут подрядчики дорожных работ, перекладки и ремонта водопроводных труб, благоустройства площадей и скверов. У всех задача закончить к 1 июля и не выбиваться из графиков.- Готовим контракты, выполняем комиссионное обследование автомобильных дорог, - сообщил и.о. руководителя Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васягин. - Подготовили графики выполнения работ со сроком окончания 1 июля 2021 года.На первом этапе Крым получит 16 миллиардов на дорожное строительство. Под ремонт попала 71 улица Симферополя, в том числе 9 - под капитальный. Асфальтированные дороги появятся в пригородных поселках Каменка, Ай-Каван, Ана-Юрт. Кроме того, новые дороги будут построены в микрорайонах «Крымская роза» и «Соседи» в Алуште. План ремонта дорог со сроками и графиками должен был появиться на портале правительства еще к концу января, чтобы предупредить горожан, когда и по какой причине будет перекрыт проезд к их домам.- Техника уже должна стоять на улицах, понятна очередность и, с учетом большого обхаиваема работ, особенно в Симферополе, график должен быть составлен по-улично, а подрядчик заходить с двух сторон, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - За неделю закончил и перешел на следующую улицу, чтобы не размазывать дороги.Все данные должны быть на сайте администрации Симферополя с указанием даты начала и окончания ремонтных работ.Параллельно к перекладке труб приступит ГУП «Вода Крыма». В течение двух лет предстоит полностью заменить водовод диметром 800 мм от Высоковольтного проезда до улицы Западная. По нему в городе транспортируется 50% воды.- Это колоссальное количество улиц, которые будут идти под замену магистральной трубы, - подчеркнул руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Со Службой автодорог только 5 февраля было принято решение о выдаче ордера на каждую улицу отдельно, чтобы не перепахать весь Симферополь. Сделаем переулок Альпинистов, отдадим дорожникам под восстановление и приступаем к остальным улицам.Кроме того, с марта на свои объекты выйдут подрядчики благоустройства общественных территорий столицы. В этом году предстоит отремонтировать 5 объектов - площадь им. Куйбышева, площадь им. Ленина, сквер «Казанский» (у здания горсовета), бульвар им. Франко и территорию сквера возле школы №44 в микрорайоне Фонтаны.Деньги по поручению президента выделяет правительство Москвы, и они уже в Крыму. Власти торопят муниципалитеты выводить на площадки подрядчиков и фиксировать GPS-треккерами свое присутствие на стройплощадках. Уже со следующей недели руководство республики начнет выездные проверки на всех объектах ФЦП, РАИП, создания комфортной городской среды и пр. Так что запасаемся терпением и бахилами на обувь, чтобы передвигаться по городу. Летать мы еще не научились.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРавнение на июль: Муниципалитетам Крыма поставили жесткие сроки благоустройстваЧиновников будут контролировать общественные активисты и GPS-трекеры (подробнее)В Крыму смогли освоить меньше половины средств от правительства МосквыРаботы по благоустройству выполнены на 60% (подробнее)Парки Симферополя приведут в порядок за деньги от правительства МосквыНачать планируется с реконструкции Гагаринского парка столицы Крыма (подробнее)