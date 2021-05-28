Актер Дмитрий Харатьян «пострадал» на съемках в Крыму

Дмитрий Харатьян. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Обаятельный и харизматичный любимец женской половины отечественного кинематографа Дмитрий Харатьян снова прилетел на полуостров. Талантливый актер занят на съемках фильма «Гардемарины 1787. Война». Как и предыдущих частях кинотрилогии, он играет одного из главных гардемаринов - Лешу Корсака.

И вот в соцсети появилось свежее видео с киноплощадки, где в кадре Дмитрий Харатьян.

- В кино важно все. Любая маленькая деталь может как создать образ, так и на корню его разрушить, - гласит пост, сопровождающий короткий видеоролик.

На нем гримеры усиленно работают над внешним видом известного артиста: наносят на лицо, шею, белую рубаху вещества, которые имитируют кровь, ожоги и следы от пороха и сажи.

- Наш Корсак после боя, - слышится голос за кадром.

Интеллигентный и терпеливый актер в какой-то момент слегка осаживает слишком усердных гримеров:

- В глаза?!

Специалисты, поняв с полуслова, поменяли свои планы, изменив место нанесения «крови»:

- На шею.

Сценарист и режиссер приготовили для актера нешуточные испытания. Ведь чуть раньше фанатам культовой ленты «Гардемарины, вперед!» сообщили, что их кумир будет прыгать в болото. Подводные же съемки, где Харатьян снимался без дублера, успешно прошли в 2020 году.

Киношники также чуть приоткрыли еще одну тайну, рассказав, что происходит в белом шатре, который виден на втором плане:

- А в палатке извлечение пуль из тела Суворова.

Самое удивительное, что в роли великого полководца без пяти минут его однофамилец.

- Играть исторических личностей всегда непросто. Владимиру Суровцеву нужно в первую очередь заставить нас поверить, что на экране и правда Суворов, - такое вот видео украсило соцсети.

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