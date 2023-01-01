Дельфин футболит медузу в Балаклаве, а в Ялте дикие хрюшки прыгают с водопада: какими забавными проделками удивили Крым животные в 2022

Дельфин играет с медузой-корнеротом. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Прошлый год одарил крымчан впечатлениями разного эмоционального окраса - и темного, и светлого.

Первый день нового 2023-его начнем с эпизодов, которые вызывают смех и улыбку, причем в главных ролях братья наши меньшие.

«СВИНОПАД» В ЯЛТЕ

Кабаны стали героями видео, которое не на шутку взволновало пользователей соцсети.

Дикие свиньи – мамаша и девять малышей, один за другим скатывались по горному водопаду вниз. Не игры ради и не для развлечения, а чтобы продолжить поход, где главная цель - поиск съедобных корешков и другой вкуснятины.

Многодетная кабаниха самых нерешительных и трусливых детишек аккуратно, но настойчиво подталкивает к обрыву своим пятачком. Смельчаки же сами кубарем бесстрашно свалились вниз и выбрались на твердь земную.

Туристы-очевидцы это забавное видео сняли в ущелье Уч-Кош, которое находится вблизи Ялты.

ДИКОБРАЗ ВИЛКА ПОБЫВАЛА 10-КИЛОМЕТРОВОЙ ЭКСКУРСИИ ПО СЕВАСТОПОЛЮ

Дикобразы Вилка и Ножик сбежали с ранчо под Севастополем. Фото: ранчо "Сахарная долина"/Вконтакте

В поселке Сахарная Головка Севастополя два дикобраза Вилка и Ножик ударились в бега. Шустрое зверье, которому наскучил вольер, вырыло подкоп и сделало ноги.

Парень оказался слабохарактерным – вкусив воли, Ножик по доброй воле вернулся к своим обеспокоенных хозяевам.

Самка дикобраза по имени Вилка, дамочка с жестким и твердым характером. Сбежавшую с ранчо в поселке Сахарная Головка через несколько дней обнаружили аж в Инкермане. Получается, что за неделю шустрый «ежик-переросток» преодолел почти 10 километров!

У БЕРЕГОВ КРЫМА АФАЛИНЫ ИГРАЮТ МЕДУЗАМИ

В морской пучине только мелькнет силуэт дельфина, а душе уже радость от мимолетного свидания с симпатягой. А уж если повезет увидеть в открытом море китообразного, который играет в волейбол, или в футбол, крупной медузой, то такая встреча запомнится на всю жизнь.

Китообразные любят весело проводить время. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- «Волейбол» с медузой-корнеротом - одна из игр у афалин, которую можно наблюдать на Черном море, - рассказали сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Спортсмена заметили в Балаклавской бухте. Сколько всего игроков в команде, и кто выиграл – это тайна за семью печатями, потому что дельфины не очень любят афишировать свои достижения, а уже тем более проигрыши.

МАЛЮТКА ПОНИ ФОРСИТ В МАСКЕ БЭТМЕНА

Жеребенок из Бахчисарайского парка миниатюр ничего этакого не вытворял. Пони гнедой масти просто взял, да и появился на белый свет с симпатичными черными «очками» на мордашке. Этакая стилизованная маска Бэтмана.

Малютка пони из Бахчисарая. Фото: Архипелаг Развлечений Крыма

Вся родные жеребенка братья, сестры, папа, мама – простые рядовые пони, а этот – супергерой!

- Почему у малыша получилась черная маска – неизвестно, - рассказал директор парка миниатюр Виктор Жиленко, отметив, что характер у жеребенка спокойный, поэтому можно надеяться, что на этом сходство с Бэтманом заканчивается.

Вырастит, да и заживет жизнь рядового пони, без головокружительных приключений. Тем более, что сейчас в моде отечественные сказочные герои.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ РЕВЕЛ ТАК ГРОМКО, ЧТО ЕГО ПРИНЯЛИ ЗА МЕДВЕДЯ

Косолапых на полуострове можно увидеть только в цирке или зоопарке, дикие топтыгины в южном крае не водятся. Но у страха глаза велики!

Осенью у оленей в Крыму проходит брачный гон. Фото: Юлия Балахтинова/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

В крымском заповеднике рассказали о забавном случае с туристами:

- В ФГБУ «Заповедный Крым» позвонили взволнованные молодые люди, которые просили срочно эвакуировать их из леса. Ребята рассказали, что их напугал рев медведя.

Перепуганных до смерти отдыхающих успокоили, объяснив, что они слышали громкий рев оленей, у которых в разгаре брачный период.

КОТ ЗА ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЕТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 50 КИЛОМЕТРОВ

Белоснежный кот по кличке Макс и его хозяин Евгений Иванов– звезды соцсетей. Дружная парочка любит велопрогулки – мужчина держит руль, крутит педали, а котяра, как толстый пушистый воротник, сидит или вернее лежит на его плечах. Мурлыка, соблюдая технику безопасности, выпускает по максимуму свои когти в одежду, не забывая про равномерное распределения своей тушки на загривке хозяина.

Такие поездки Макс и Евгений устраивают каждое утро. Фото: кадр видео

Увидев таких велосипедистов, нельзя удержаться, чтобы не сделать фото или видео, которым можно похвалиться в соцсети.

Вместе с пушистым питомцем Евгений разъезжает по городу и покоряет маршруты длиной в 50 километров. Раньше они ездили по улицам пригородных сел, но теперь уже иногда не избегают и дорог в самом Симферополе.

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