«Облачко счастья» в Крыму разобрали на сувениры: с набережной Коктебеля исчез арт-объект в виде пузырей

Арт-объект в 2012 году установили на площади Максимилиана Волошина в Коктебеле. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Коктебель – яркое и неординарное местечко. Поселок не затеряется среди других курортных мест Крыма благодаря своим достопримечательностям, таким как, как нудистский пляж, где можно позагорать голышом и устроить свою личную жизнь. На слуху и баба Люда, которая умножает мужскую силу и со стопроцентной гарантией выдает замуж.

Приморский поселок Коктебель. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Нельзя забывать и о выставке «подзаборников» и фестивале джаза. Помним и о Карадагском змее.

ИСЧЕЗЛИ «ГОЛУБЫЕ ЯЙЦА»

Так выглядит набережная Коктебеля летом 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но все же одна из визиток, «изюминок» приморского поселка безвозвратно утрачена. Начался курортный сезон, и отдыхающие обнаружили, что с набережной пропал арт-объект, сделанный в виде пузырей, облицованных мелкой стеклянной плиткой-мозаикой небесно-голубого цвета.

Арт-объект находился рядом с памятником Максимилиану Волошину. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эта конструкция в 2012 году была установлена рядом с памятником Максимилиану Волошину. Десять лет была - и вот, пожалуйста, от инсталляции не осталось и следа!

- Ой, а куда же исчезли голубые яйца, или, как их лучше назвать, пузыри!? – задаются вопросом отдыхающие.

Просвещенные местные жители терпеливо поправляют несведущих туристов:

- Не яйца, и не пузыри, а скульптура «Облачко счастья»! Ее в честь джаз-фестиваля поставили.

Яйца, пузыри, облачко – неважно, как называется арт-объект, главное и основное, что он пропал. Жирафа с набережной Профессорского уголка Алушты удалось найти – «Комсомолка» выяснила, что длинношеий красавчик гостит на молодежном фестивале в Судаке. Может и «Облачко счастья» летает где-то?

«ОБЛАЧКО СЧАСТЬЯ» ПРОХУДИЛОСЬ

«Облачко счастья» начало разрушаться. Фото: Коктебель Админ/Tg

В Коктебельском территориальном отделе объяснили:

- Инсталляция на площади Волошина пришла в аварийное состояние. И было принято решение о демонтаже, ведь конструкция не представляет культурной и исторической ценности.

Сыграло свою роль и то, что арт-объект все равно планировали убрать во время капитальной реконструкции набережной.

Для очистки совести власти провели опрос, где большинство проголосовало за демонтаж прохудившихся «яиц».

Конструкцию разломали и вывезли. Фото: Коктебель Админ/Tg

Ну вот и все!

ПУСТЯТ НА СУВЕНИРЫ

Необычную скульптуру не выкинули в мусорный бак.

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- Вместе с Председателем союза художников и ремесленников Коктебеля Долговой Еленой решили из уцелевших «стекляшек» сделать талисманы, - рассказали в Коктебельском территориальном отделе.

На суд публике уже представлены варианты сувенирных изделий с гравировками в виде полупрофиля Максимилиана Волошина, горы Карадаг и Золотых ворот.

Планируется, что деньги от продажи кусочков «Облачка счастья» пойдут на благотворительные цели. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

- Насколько я знаю, человек, который собирался их делать, уехал. Да и проблематично «стекляшки» отковыривать - они раскалываются, - рассказала «КП-Крым» Елена Долгова.

Так что, судьба стекляшек пока что не определена.

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