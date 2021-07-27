Дмитрий Харатьян больше не снимается в «Гардемаринах»: В Крыму завершили работу над фильмом

Дмитрий Харатьян в образе гардемарина Леши Корсака. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Три сезона подряд на полуострове снимали продолжение культового фильма 80-тых «Гардемарины, вперед!» Героев исторический ленты играют такие знаменитости, как Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров. Нашлась роль и для Федора Добронравова - звезды телесериала «Сваты».

Особое место у Дмитрия Харатьяна, который исполнят роль одного из главных героев Алексей Корсака. Актер, судя по новостям, поступающим с киноплощадки, был задействован в съемках на полуострове с первого дня, а это был апрель 2019 года, до окончания - июль 2021-ого.

Смотреть видеосюжет В Крыму завершили съемки «Гардемаринов»

- Светлана Дружинина завершила съемки фильма «Гардемарины 1787. Война» на Казантипе. Большое спасибо всей съемочной группе за невероятный труд и профессионализм! – такой пост появился в соцсетях.

Да, Дмитрий Харатья больше не снимается в «Гардемаринах», потому что все задумки сценариста и режиссера воплощены в жизнь. Пришло время сказать Крыму до свидание.

- Съемки завершены окончательно, - подтвердили КП-Крым новость в пресс-службе киногруппы. - Светлана Сергеевна вернется в Москву и продолжит работу - монтаж отснятого материала.

Третий сезон киношники отработали на севере Керченского полуострова, но «библейский потоп» на помешал работе над «Гардемаринами».

- Ни потопление, ни другие непредвиденные обстоятельства не сбили нас с графика, - заверили КП-Крым в пресс-службе.

Правда точного ответа на вопрос о том, когда же можно будет увидеть продолжение фильма «Гардемарины, вперед!» не удалось получить.

- Относительно выхода четвертого и пятого фильма сказать пока ничего нельзя. Идут переговоры с прокатчиками, - объяснили КП-Крым.

Напоминаем, что в четвертой и пятой части «Гардемаринов» идет речь о том, что спустя много лет три друга-гардемарина встречаются вновь, чтобы выполнить тайное поручение императрицы Екатерины Великой. Дружная команда, в которую вошли их взрослые дети, умудряется сорвать грязные планы международных авантюристов, с честью выполняет поручение царствующей особы. Вдобавок гардемарины помогают полководцу Александру Суворову одержать историческую победу.

«Жизнь Родине - Честь никому!» - девиз киноповести о гардемаринах.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины -4» и «Гардемарины 1787. Война» (рабочее название «Гардемарины-5») - продолжение трилогии знаменитого кинорежиссера Светланы Дружининой, в которую вошли фильмы «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991 год.) и «Гардемарины - 3» ( 1992 год).

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