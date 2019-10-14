Харатьян в Крыму исполняет песню гардемаринов под стук ложек

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-14T14:29:41+03:00

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Дмитрий Харатьян – исполнитель роли Леши Корсака в киноленте «Гардемарины, вперед!», в этом году уже несколько месяцев живет и работает на полуострове. В Крыму снимается фильм «Гардемарины-4».

Актер на днях порадовал своих поклонников эксклюзивным исполнением знаменитой песни, где есть такие слова: «Не вешать нос, гардемарины! Дурна ли жизнь иль хороша. Едины парус и душа, едины парус и душа! Судьба и Родина едины!».

Харатьян поет вместе со своим коллегой Олегом Рыжим под аккомпанемент деревянных ложек.

Дмитрий Харатьян в Крыму сыграл на ложках "Гардемарины, вперед!".Видео:Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Погода в Севастополе не очень ласковая, дует пронизывающий ветер, на артистах поверх исторических костюмов, надеты современные куртки, вот они и развлекаются, стараясь спастись от холода.

- Уникальное исполнение песни «Не вешать нос, гардемарины!» от Дмитрия Харатьяна, - гласит пост, сопровождающий видео.

Олег Рыжий, актер театра, эстрады и кино, признается: - Эта музыкальная пауза была экспромтом и исполнялась впервые на ложках! Люблю свою профессию!

Напоминаем, что работа над лентой «Гардемарины-4» на полуострове разбита на два этапа: первый прошел весной, а в конце августа начался второй. Большая часть сюжетов снимается в Севастополе.

В крымских киносъемках в разное время задействованы была такие актеры, как Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Александр Домогаров. По сценарию повзрослевшие гардемарины вместе с детьми выполняют тайное поручение императрицы Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU