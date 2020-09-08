На съемках продолжения «Гардемарины, вперед!» актеры получили порезы и синяки

Над образом раненного поработали специалисты. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Второй сезон подряд на Крымском полуострове работает знаменитый режиссер Светлана Дружинина. Столичная команда готовит для зрителей две новых части «Гардемаринов». Время от времени появляются новости с киноплощадки. На этот раз разговор пошел о том, как актерам «наносят» различные травмы.

- Синяки, раны, порезы - гример должен уметь изображать максимально натурально. В качестве крови на съемках используются специально предназначенные для этого жидкости с определенным составом, - сообщает очередной пост. - Используется «кровь» нескольких видов: сухая, с помощью которой одним движением губки можно сделать царапину или ссадину на коже; жидкая - она более густая и насыщенная по цвету.

В фильме снимаются, такие звезды, как Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев.

Для имитации ран используются различные составы. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

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