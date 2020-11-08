Появилось уникальное видео: экскурсия по крымской пещере «Таврида»

В подземелье смогут побывать все желающие. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Во время новогодних каникул вблизи Симферополя откроется масштабный туристический объект: все желающие смогут полюбоваться обширной пещерой, случайно открытой во время строительства федеральной автотрассы «Таврида».

До своеобразного дебюта осталось не так много времени и под землей, также и, как и наверху, идут подготовительные работы.

- Приготовили для вас небольшую экскурсию в закулисье нашей Тавриды! – такой пост сопровождает короткий, но весьма информативный ролик, появившийся в соцсети.

Полутораминутная прогулка по тоннелю, который соорудила матушка- природа, дает представление о том, какие здесь незабываемые впечатления ждут туристов. Да, еще не все готово, но и то, что есть обещает подарить не только яркие воспоминания и эмоции, но знания по спелеологии.

Наверху же будут установлены фигуры древних животных в натуральную величину: останки гигантских страусов и саблезубых тигров ученые нашли при исследовании этой пещеры. На поверхности появится музей и научно-учебный центр.

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