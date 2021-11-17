Что произошло за ночь 17 ноября: летний потоп вызвал бэби-бум у крокодилов Ялты

Крокодиловый кайман. Фото: yalta-croco.ru

Что произошло за ночь 17 ноября 2021 года. Проливные дожди на Крымском полуострове спровоцировали обострение инстинктов у обитателей крокодиляриума в Ялте. Во время подтопления зоопарка, его обитатели испытали стресс, который на них подействовал специфически: впервые в истории зоопарка каймановые крокодилы решились на размножение и отложили 76 яиц.

Пробы воды, добытой под Азовским морем, показали, что она пресная. Идея добывать воду из-под Азовского моря для нужд крымчан принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. По его поручению «Росгеология» вела разведку запасов воды, на что было выделено 300 миллионов рублей.

После того, как глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал местным чиновникам перемещаться по городу на общественном транспорте, первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов решил добраться на работу в маршрутке.

Несмотря на жесткие ковидные ограничения, введенные на территории Крыма в ноябре, загрузка объектов размещения на новогодние каникулы в республике не сильно снизилась по сравнению с прошлым годом. Уровень бронирования составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%.

Владельцы частных отелей не разделяют оптимизма чиновников на зимние каникулы, потому что для многих россиян курорты Турции и Египта теплее и привычнее.

Физрука главного вуза Крыма уволили за пошлую штуку. В КФУ решили поддержать преподавателя и написать петицию в его защиту.

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