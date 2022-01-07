Что произошло за ночь 7 января: Путин поручил до августа решить вопрос с мобильной связью в Крыму

Качество мобильной связи на Крымском полуострове оставляет желать лучшего. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 6 января 2022 года. Владимир Путин поручил до августа решить вопрос с мобильной связью в Крыму. Поручение дано по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ.

Проблема с предоставлением качественной мобильной связи в Крыму и отсутствием на региональном рынке федеральных операторов не настолько связана с санкциями, как принято считать, уверен крымский политолог Владимир Джаралла. По его мнению, крупные российские компании вполне могут зайти в Крым под другими брендами, как это уже делают некоторые торговые сети.

В Керчи из окна многоэтажки выпала мама трехлетнего мальчика, которого перед Новым годом нашли на улице раздетым и поместили в детский дом.

Симферопольский аэропорт стал площадкой для рождественского концерта классической музыки. В терминале аэропорта прозвучали произведения в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии и Камерного хора «Таврический благовест».

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. По данным министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки ковид подтвердился у 74 человек.

В центре Симферополя установили рождественский вертеп. Крымские города подготовилась к значимому церковному празднику.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50