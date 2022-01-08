Что произошло за ночь 8 января: расцвели подснежники и появились грибы

Первоцветам пошла на пользу мягкая южная зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 8 января 2022 года. На Южном берегу Крыма начали цвести подснежники. В Крымских горах же растут грибы и бурлят сезонные ручьи и водопады. Вот такие сюрпризы дарит сырая и теплая зима гостям и жителям полуострова.

В музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге нашли античные артефакты, обнаруженные во время экспедиции в Крыму в начале XX века.

В Крыму около 70% всех объектов культурного наследия нуждаются в ремонте или реставрации. В их число входят как федеральные, так и региональные памятники.

В Красноперекопском районе Крыма служебная собака по кличке Ильхан помогла полицейским поймать вора.

В декабре 2021 года в Крыму вступили в брак 814 пар. Из них 27% - мужчины и женщины от пятидесяти до восьмидесяти лет. Больше всего новобрачных в Симферополе, где зарегистрировали 230 новых семей за месяц. В Ялте молодоженами стали 160 пар, а в Евпатории- 71.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50