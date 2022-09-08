В Ялте на месте резонансного убийства устроили стихийный мемориал

К месту резонансного убийства начали нести цветы. Фото: читатель "КП"

Десятки человек вечером 8 сентября собрались возле «Автокафе» в Ялте, где двумя днями ранее зверски избили 34-летнего крымчанина Сергея Сухова – мужчина позже скончался в больнице. Местные жители принесли к месту трагических событий цветы, чтобы почтить память жертвы чудовищного преступления. Фотографией стихийного мемориала на улице Гоголя с «КП-Крым» поделился читатель издания.

Напомним, шокирующее преступление произошло 6 сентября. Между тремя мужчинами, в числе которых и был Сергей Сухов, произошел конфликт. По словам очевидцев, сначала ялтинца избивали возле заведения общепита, а потом запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении. В 5:30 утра Сергея выгрузили у больницы с множественными ножевыми ранениями, где он и скончался.

Предполагаемыми участниками драки оказались командир взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кирилл Гонтаренко и уроженец Донецкой области Владимир Кикавец. Обоих мужчин задержали правоохранители, однако, одного из них позже отпустили. Это возмутило местных жителей – вечером 7 сентября полторы сотни человек вышли на стихийный митинг к зданию МВД, требуя объективного рассмотрения дела.

Позже второй фигурант –таки был задержан, а дело забрали у полиции и передали в Следком. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования а личный контроль.

В настоящее время обоим нападавшим предъявлено обвинение в убийстве в составе группы лиц.