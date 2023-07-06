В Крыму ищут 65-летнюю жительницу Белогорска

Светлана Ковалевская. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове уже второй месяц ведется поиск жительницы Белогорска. В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропала Ковалевская Светлана Иосифовна, 65 лет (1957 года рождения), город Белогорск.

Родные и близкие ничего не знают от ее судьбе с 4 июня 2023 года, то есть уже пошел второй месяц со дня исчезновения Светланы Ковалевской.

Приметы пропавшей крымчанки: 163 сантиметра рост, телосложение худощавое, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

В настоящее время на полуострове разыскивают Елену Кафтанову (Федоряк) (50 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели кого из пропавших, пожалуйста, сообщите на «горячую» линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 или 112. Звонки бесплатные.

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