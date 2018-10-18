Подруга погибшей Ксении Болдиной: Перед взрывом она меня обняла и улыбнулась

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-18T17:17:32+03:00

На перемене девушки встретились в последний раз перед трагедией

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- Мы с Ксюхой разминулись буквально за пять минут до взрыва, - рассказывает ее подруга Маша. - Встретились в колледже после окончания 1-й пары. Помню самый последний момент нашей встречи - она подбежала ко мне с улыбкой на лице, обняла, а потом со смехом пошла дальше. Ксюшу в тот день я увидела в последний раз.

Мария осталась на втором этаже колледжа, а Ксюша спустилась на первый. Через несколько минут произошел взрыв. Маше удалось спастись через спортивный зал, она выбежала на улицу и перелезла через забор.

А Ксюша погибла. Девушка не дожила до совершеннолетия всего месяц.

Маша рассказывает, что погибшая любила свою группу в колледже, а училась она на технолога машиностроения. Вела активный образ жизни и играла в волейбол.

- После занятий мы часто гуляли, она любила веселиться. Могу сказать, что Ксюша была очень хорошей подругой, всегда поддерживала и помогала. Для меня она стала "лучиком света". Даже, когда ей было плохо, она не унывала, никого не обижала, была очень стойкой, сильной и целеустремленной, - рассказывает Маша.

Еще очень любила свою младшую сестру.

В трагедии погиб однокурсник Ксении - Владислав Лазарев, парню было 19 лет. Он не ходил на учебу полторы недели из-за болезни, а когда выздоровел и пришел в колледж - произошел взрыв и обстрел.

В четверг, 18 августа количество погибших при взрыве в керченском коллеже увеличило до 21 человека.

Похороны погибших в Керчи пройдут в пятницу, 19 октября, в 10.00. При этом по всему полуострову продолжаются панихиды по убитым в колледже.Также с 18 по 21 октября во всех храмах епархии проводится сбор денег для оказания поддержки пострадавших и раненых.

Некоторых из них в транспортируют в больницы Москвы и Краснодара. Планиурется перевезти 12 человек.

В связи с произошедшей трагедией в керченском политехническом колледже, во всех школах и вузах Крыма усилили меры безопасности. Так, один из крупнейших вузов в республике озвучил новые правила посещения университета.

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