2018-10-18T17:17:32+03:00
Взрыв в Керчи

Подруга погибшей Ксении Болдиной: Перед взрывом она меня обняла и улыбнулась

На перемене девушки встретились в последний раз перед трагедией
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Одна из студенток политехнического колледжа Ксения Болдина. Фото: социальные сетиОдна из студенток политехнического колледжа Ксения Болдина. Фото: социальные сети
Изменить размер текста:

- Мы с Ксюхой разминулись буквально за пять минут до взрыва, - рассказывает ее подруга Маша. - Встретились в колледже после окончания 1-й пары. Помню самый последний момент нашей встречи - она подбежала ко мне с улыбкой на лице, обняла, а потом со смехом пошла дальше. Ксюшу в тот день я увидела в последний раз.

Мария осталась на втором этаже колледжа, а Ксюша спустилась на первый. Через несколько минут произошел взрыв. Маше удалось спастись через спортивный зал, она выбежала на улицу и перелезла через забор.

А Ксюша погибла. Девушка не дожила до совершеннолетия всего месяц.

Маша рассказывает, что погибшая любила свою группу в колледже, а училась она на технолога машиностроения. Вела активный образ жизни и играла в волейбол.

- После занятий мы часто гуляли, она любила веселиться. Могу сказать, что Ксюша была очень хорошей подругой, всегда поддерживала и помогала. Для меня она стала "лучиком света". Даже, когда ей было плохо, она не унывала, никого не обижала, была очень стойкой, сильной и целеустремленной, - рассказывает Маша.

Еще очень любила свою младшую сестру.

В трагедии погиб однокурсник Ксении - Владислав Лазарев, парню было 19 лет. Он не ходил на учебу полторы недели из-за болезни, а когда выздоровел и пришел в колледж - произошел взрыв и обстрел.

В четверг, 18 августа количество погибших при взрыве в керченском коллеже увеличило до 21 человека.

Похороны погибших в Керчи пройдут в пятницу, 19 октября, в 10.00. При этом по всему полуострову продолжаются панихиды по убитым в колледже.Также с 18 по 21 октября во всех храмах епархии проводится сбор денег для оказания поддержки пострадавших и раненых.

Некоторых из них в транспортируют в больницы Москвы и Краснодара. Планиурется перевезти 12 человек.

В связи с произошедшей трагедией в керченском политехническом колледже, во всех школах и вузах Крыма усилили меры безопасности. Так, один из крупнейших вузов в республике озвучил новые правила посещения университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жених застреленной студентки-стажерки СКР: Аня хотела бороться с несправедливостью. А еще мы планировали свадьбу

Студентка училась на юридическом факультете и даже прошла практику в следственном комитете (подробнее).

Родители погибшего в Керчи студента: Владик первый день вышел на учебу. И его убили

Семья Лазаревых потеряла во время керченской трагедии 19-летнего сына (подробнее).

Как скорбит Керчь: Возле колледжа, где произошел взрыв, проходит молебен, люди несут игрушки и цветы

Рядом с учебным заведением установили импровизированный мемориал (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Севастополе увеличили размеры финансовой помощи пострадавшим во время ЧС
В Керчи откроют единый расчетный счет для помощи пострадавшим
В школах и вузах Крыма усилили меры безопасности
Раненых в керченском колледже транспортируют в больницы Москвы и Краснодара
Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября
В «Тайгане» редкое белоснежное пополнение
В Крыму идут панихиды по погибшим в колледже
Погода в Крыму на 18 октября: днем до +26, без осадков
Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ