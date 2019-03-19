Пропавших моряков с горевших возле Керчи морских танкеров признают погибшими

Подошла к завершению аварийно-спасательная операция, которая началась 21 января в Керченском проливе, где загорелись сразу два танкера-газовоза«Канди» и «Маэстро».

В пресс-службе ФГБУ «Морспасслужба» сообщили, что не удалось найти ни живыми, ни мертвыми десять членов экипажа.

- Они числятся пропавшими без вести и будут признаны погибшими по суду, - отметили в ведомстве.

По закону, тех кто пропавших, могут официально признать погибшими. Такое может произойти спустя шесть месяцев после обращения их близких в судебные инстанции.

Живых же моряков и погибших, обнаруженных в ходе поисково-спасательной операции, доставили в Керчь. Причем удалось опознать все поднятые на борт спасательного судна останки.

Судьба танкеров пока неясна, но появилась информация, что владельцы намерены их отремонтировать и эксплуатировать дальше.

- Корпуса суден неплохо сохранились, - отметили в ФГБУ «Морспасслужба». - 15 марта мы передали контроль над танкерами представителю судовладельца - компании ООО «Ювас Транс».

На сегодняшний день газовозы «Канди» и «Маэстро» на 100 процентов потушены, совершено безопасны для других судов. Не угрожают они и экологии.

Пожар на одном из них прекратился в феврале, на втором лишь в начале марта.

Напоминаем, что два танкера, перевозившие сжиженный газ, заполыхали 21 января в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Суда находились в Керченском проливе, в нейтральных водах.

По одной из версий, ЧП случилось при передаче сжиженного газа одного борта на другой. На борту находились 32 моряка, имеющие гражданство Турции и Индии.

Из-за взрыва и пожара погибли десять моряков, столько же пропали без вести. Двенадцать человек взяли на борт суда, которые находились вблизи. Затем живых моряков и погибших доставили на спасательном судне «Меркурий» в Керчь.

Спасенных отправили в больницы, а тела в морг.

По ЧП завели уголовное дело по ст. 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Керчи опознали тела всех десяти погибших в Черном море иностранных моряков

Консульство Турции готовит документы для отправки их на родину (подробнее)

"Везде был огонь, слишком много огня": Спасенные моряки с горящих танкеров рассказали, как прыгали за борт

В море продолжаются поиски пропавших без вести 10 членов экипажей [фото] (подробнее)

Часть моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море, отправилась домой

Восемь граждан Турции из Краснодара добираются в Стамбул(подробнее)

«Они были так обессилены, что не могли схватить веревку»: Крымский моряк рассказал, как спасали иностранцев с горящих танкеров

Первым на помощь к терпящим бедствие Maestro и Candy поспешил танкер «Смольный» (подробнее)