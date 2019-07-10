Путешественник Федор Конюхов отправится из Крыма в Москву на ослице по кличке Мазда
- Тпру, тпру! А как ее останавливать? - интересуется Федор Конюхов у своих попутчиков. - Какой звук?!
Знаменитый путешественник, сидя в тележке, управляет ослицей по кличке Мазда.
Конюхов в Крыму: тест-драйв ослицы Мазды.Конюхов в Крыму: тест-драйв ослицы МаздыПутешественник овладевает искусством ословождения. Видео: Виктора Жиленко! другой источник
На Крымский полуостров Федор Конюхов прилетел на самолете с солнечными батареями, который называется «Летающая лаборатория». Воздушное судно приземлилось в Евпатории, где отдыхает жена путешественника – матушка Ирина (Конюхов - протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, – ред.).
Пару дней семейная пара отдыхала в приморском городе-курорте, а потом супруги отправились в Бахчисарай - заниматься новыми проектами. Делу время, а потехе час!
- В Бахчисарае Федор Филипович провел тест-драйв нового транспортного средства – ослицы, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» предприниматель Виктор Жиленко, владелец Мазды. – Он планирует на Мазде вернутся в Москву, где ослица и останется жить в его зоопарке. Расстояние нешуточное, порядка 1800 километров, и понятное дело, что на ослице с тележкой его так быстро не преодолеешь. Но Федор Филипович говорит, что время есть, и он никуда не торопится.
В Бахчисарае специально для такого уникального вояжа подготовили ослицу. Мазда в самом расцвете ослиных сил – ей уже три года. Она прекрасно воспитана, физически здорова, вынослива и в меру упряма.
- Чем только не управляю, каких только водительских удостоверений нет, но ословождением еще не занимался, - посмеивается знаменитый путешественник, овладевая премудростями управления гужевым транспортом - то есть ослицей, запряженной в тележку.
Вот только ухабы и ямы на российских дорогах - развлечение еще то, гарантируют особые ощущения. Насколько комфортной будет дорога до белокаменной?!
- Никаких проблем не возникнет: тележка новая, современная, установлены хорошие рессоры и колеса на резиновом ходу, - с улыбкой объяснил Виктор Жиленко.
Также в Бахчисарайском районе путешественник задумал построить деревню вблизи села Машино.
Макет деревни Федора Конюхова. Фото: Виктор Жиленко
- На въезде будет часовня и мечеть, а дальше орнитологический центр, где будет собрана самая большая в мире коллекция голубей, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Виктор Жиленко.
Пока это только прожект, который Федор Конюхов будет презентовать в правительстве РК.
Путешественник занимается и строительством часовни в Севастополе, для который выковали 100-килограммовый крест.
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ИСТОЧНИК KP.RU