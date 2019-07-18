Массовое отравление детей в Евпатории: Все, что известно о ЧП на данный момент

ВОДОРОСЛИ НА ПЛЯЖЕ

От Евпатории до Заозерного, где расположен лагерь «Лучистый», километров 20.

Лагерь живет в привычном ритме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В лагере будто ничего и не случилось. Вся территория до краев заполнена ребячьими голосами.

- Вы здесь работаете? А что у вас случилось? - торможу у ворот женщину.

В сам лагерь посторонних не пускают.

- У нас все нормально. Дети что-то несвежее купили в магазине, вот и заболели животы, - отбривает она.

Чего ж такого они могли купить несвежего, если случилось массовое отравление? На больничной койке оказались 57 человек - 52 ребенка и 5 вожатых, которые приехали из Казани.

- Да, знаем про это. И нас сейчас всех уже замучили врачи: не болит ли живот, голова. На пляж не пускают, вдруг оттуда зараза, а мы же на море приехали! - возмущается девчушка лет 13-ти из-за забора.

Пляж у лагеря свой. На 80 метрах прибрежной зоны, все как положено: шезлонги, навесы и спасательные круги.

На пляже убирают водоросли.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Всю картину портит куча водорослей на берегу. Место для купания больше похоже на помойку, если честно.

- Пляж смотрите? - откуда-то появился мужчина в красных шортах. - Да, мы чистим берег. Водоросли уберем, когда они просохнут.

«Заболели только ребята из Казани»

Дети и взрослые попала в крымскую больницу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Все, кто начал жаловаться на боли в животе, были доставлены в инфекционное отделение Евпаторийской детской больницы.

- У меня положили в «инфекционку» ребенка, сама видела как целый день везли детей из лагеря, - говорит мне молодая женщина из местных. - Сначала десятерых, потом еще человек двадцать. Один этаж забили, начали отправлять на второй.

Медперсонал в «инфекционке» вежлив, но в отделение не пускает:

- У всех детей взяли необходимые анализы. Результаты станут известны в пятницу. Когда врачи убедятся, что заболевшие не опасны для окружающих (не являются переносчиками инфекции. - Авт.), станут выпускать первых пациентов. Угрозы для их здоровья нет. Все в удовлетворительном состоянии.

Следователи сразу же завели уголовные дела - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Роспотребнадзор тем временем озвучил, что возбудителем является норовирус. Это распространенная кишечная инфекция, вызывающая гастроэнтерит. Передается при употреблении зараженной воды, купании в водоемах и общественных бассейнах. Можно заразиться воздушно-капельным путем, через грязные овощи, фрукты, посуду или немытые руки.

Грешили то на грязное море, то на то, что заразу завезли из Казани, то на столовую лагеря, где могли отравиться дети.

Лагерь сейчас работает. А вдруг другие обитатели лагеря заболеют?

В Роспотребнадзоре успокаивают: потенциальной угрозы нет.

- Нашим детям из Казани уезжать домой 26 июля (они приехали 8 июля). Они очень расстроены, что отдых возможно будет испорчен. Есть такие, что реально напуганы. Мы с ними разговариваем и успокаиваем, - говорит Гузель Удачина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (она сразу же после ЧП приехала в Крым).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/721027" frameborder="0"></iframe> В Евпатории побывала детский омбудсмен из Татарстана.Гузель Удачина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан рассказала о том, как себя чувствуют дети.Галина КОВАЛЕНКО

Останутся ли после выписки из больницы ребята в Крыму?

- Это решать родителям. Для нас самое главное, чтобы никто больше не заболел, - ответил омбудсмен.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

- Норовирусную инфекцию обнаружили у сотрудников столовой, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди питающихся в столовой.

Проверяющие особое внимание уделили кухне.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но столовая - одна, и кормит всех находящихся в лагере. А из 670 человек заболели 57. Из 8 корпусов пострадал только один, где отдыхали из Казани.

Вот и вопрос: почему только они. «КП» следит за ситуацией.

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