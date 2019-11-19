Рыбакам «Норда» предложили перейти под крыло «Морской дирекции»

Керченский рыболовецкий колхоз им. Первого Мая, чье единственное судно «Норд» арестовали на Украине полтора года назад, так и не дождался обещанного властями республики нового рыболовецкого сейнера. Третьи по счету торги ничем не увенчались – предложений по заданным техническим характеристикам судна не поступило.

История берет свое начало в марте 2018-го, когда «Норд» вместе с экипажем задержали и отбуксировали в украинский Бердянск. Возвращение рыбаков в Керчь проходило поэтапно, с привлечением МИД РФ. Последним домой вернулся капитан Владимир Горбенко, которого на Украине обвинили в браконьерстве и незаконном пресечении границы оккупированной территории.

ВСЕ ТЕНДЕРЫ СОРВАЛИСЬ

Вызволить из-под ареста рыболовецкий сейнер не удалось, и власти Крыма взяли на себя обязательство купить взамен «Норда» другое судно. В марте был объявлен конкурс на покупку, торги прошли в мае, но признаны не состоявшимися, поскольку предложенное судно не соответствовало конкурсным условиям. Второй конкурс прошел в августе и тоже признан не состоявшимся, поскольку на него поступила только одна заявка – от владельца сейнера «Звезда рыбака» из Мурманска.

- Судно было не закуплено, потому что техническое состояние не соответствовало требованиям закупки, – пояснил КП-Крым и.о. министра транспорта Крыма Сергей Карпов. - После консультации с рыбоколхозом заявка была выставлена повторно, на нее вновь отреагировал тот же поставщик, заверив, что устранил замечания. Но мало того, что он этого не сделал, так еще и с документами оказалось не все в порядке.

В рыбколхозе от сейнера - только спасательный кругФото: Галина КОВАЛЕНКО

Третий тендер был объявлен в октябре после встречи руководства ООО «Морская дирекция» с генеральным директором ООО «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» и рыбаками. На встрече были согласованы технические характеристики, соответствующие параметрам «Норда». Но, по словам главы Минтранса, соответствия этим параметрам на рынке не нашлось.

- Было сформировано техническое задание и размещено. По этому заданию в рамках закупки запрашивались технические условия, были три предложения, но при всем этом на конкурс никто не вышел, - сообщил Карпов. - Если бы мы просто покупали сейнер, у нас был бы широкий спектр выбора для приобретения судна. А чем жестче требования к судну, тем рынок их так выдает. Это не строительство или приобретение нового судна, ориентироваться надо на то, что уже работает.

Выход из ситуации Минтранс видит следующий: «Морская дирекция» покупает себе судно и принимает на него экипаж «Норда», поскольку главная цель – дать рыбакам работу. Накопленные за полтора года вынужденного простоя долги по зарплате (а это больше 10 млн рублей, - Ред.) остаются за кадром.

ПРОДАЙТЕ «ГРИФ»

У руководства рыболовецкого колхоза свой план по выживанию. Колхоз просит выкупить у государства старое транспортное судно «Гриф», стоящее у стенки десять лет.

- Есть идея переоборудовать его в рыболовное, мы нашли даже инвесторов, - сообщил на своей странице в соцсетях руководитель предприятия Сергей Лесков.

- Одна проблема - уже трижды писали об этой идее и просили Аксенова рассмотреть возможность продать судно рыболовецкому колхозу для восстановления. Но ответа - как вы понимаете, по особой чиновничьей логике - все нет. Одни отписки. Впрочем, на этом этапе мы крепко за дело взялись, так что - посмотрим, что получится.

В комментарии КП-Крым Лесков добавил, что украинские власти могли бы вернуть сейнер «Норд», получив свои военные корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе.

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