2020-04-01T19:02:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие границы в Крыму из-за коронавируса: Кого пускают в регион и по каким правилам

«Комсомолка» узнала все о закрытии границ в Крыму из-за коронавируса. Читайте, кого пускают в Крым через мост, пункты пропуска и аэропорт
Анастасия ЖУКОВА
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Границу с Украиной перекрыли на выезд с 30 мартаГраницу с Украиной перекрыли на выезд с 30 мартаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Со 2 апреля Крым ужесточают меры профилактики коронавируса. «Комсомолка» узнала все о ситуации на границе с Украиной, а также на границе с другими регионами РФ.

1. Крымский мост

Со 2 апреля 2020 года на въезде в Крым появится блокпост, где будут проверять абсолютно всех водителей, которые хотят попасть на полуостров.

Досмотр придется пройти и автомобилистам, проезжающим на своих авто, и дальнобойщикам, доставляющим на полуостров фуры с товарами. Водителям измерят температуру и посмотрят, нет ли у них других признаков ОРВИ.

Подчеркиваем, что грузовое сообщение не останавливается! Водителям большегрузов просто придется пройти обследование.

К медосмотрам привлекут военных врачей.

При этом автобусы через Крымский мост на материк и обратно пока ходить не будут: Республика Крым, как и Севастополь, приостановила движение пассажирского транспорта между субъектами РФ.

На мосту поставят блокпост Фото: Анастасия ЖУКОВА

На мосту поставят блокпостФото: Анастасия ЖУКОВА

2. Аэропорт Симферополь

Воздушная гавань функционирует, хотя количество рейсов на первую неделю апреля сократили на 55% по сравнению с 2019 годом.

Всем пассажирам, прибывающим в Крым из других регионов РФ, измеряют температуру. Градусник держать под мышкой не придется, в аэропорту установлены стационарные дистанционные тепловизоры.

Проходят контроль на признаки ОРВИ и сотрудники, им ежедневно измеряют температуру перед заступлением на смену. На предприятии - масочный режим, также положено работать в перчатках.

На первом этаже общедоступной зоны терминала работает медпункт, туда могут обратиться за помощью все желающие: и пассажиры, и встречающие, и сотрудники аэропорта.

Сотрудники аэропорта работают в масках Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сотрудники аэропорта работают в маскахФото: Анастасия ЖУКОВА

3. Граница с Украиной

В Крыму работают три пункта пропуска «Армянск» (соответствует украинскому «Каланчак»), «Джанкой» («Чонгар» соответственно) и «Перекоп» («Чаплынка»).

Все они еще с 30 марта перекрыты на выезд для всех граждан РФ. Попасть на Украину можно только в одном случае: если вы направляетесь на похороны родственника. Только придется предъявить справку о смерти и документ, подтверждающий родство. Иностранцев из региона выпускают свободно.

При этом въехать в Крым по-прежнему можно всем гражданам России, независимо от места регистрации, а также иностранцам, у которых есть вид на жительство в РФ (ВНЖ).

Правда, въехавшим на территорию Крыма придется 14 дней провести в обсерваторе под наблюдением врачей и сдать тесты на коронавирус. Доставлять в медучреждение теперь поручено сразу из пункта пропуска.

Гражданам других стран, не имеющим ВНЖ, доступ на полуостров запрещен.

Пункты пропуска сейчас работают вполсилы Фото: Анастасия ЖУКОВА

Пункты пропуска сейчас работают вполсилыФото: Анастасия ЖУКОВА

К слову, Киев тоже объявил о перекрытии границы с полуостровом до 3 апреля 2020 года. Из Крыма на Украину смогут проехать лица, имеющие гражданство незалежной, а также члены их семей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Севастополе с 1 апреля ввели по примеру Москвы режим полной самоизоляции. Жители города-героя не могут покидать свои дома, кроме как для похода в магазин или выгула собак (не дальше 100 метров от дома).

КСТАТИ

ЗАГСы Крыма прекратили принимать заявления о регистрации брака, а военкоматы временно приостановили прием граждан. Отделения Пенсионного фонда консультируют клиентов только по телефону и больше не выдают большинство справок.

Что закрыто и что работает с 28 марта по 5 апреля: читайте полный список у нас на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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