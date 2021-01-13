В Крыму с начала года установили дифференцированные тарифы на проезд в городском и межмуниципальном общественном транспорте. Так, при оплате с помощью банковской карты стоимость проезда составит 17 рублей, а при оплате наличными - 22 рубля.- Это сделано для того, чтобы отрасль по пассажироперевозкам была максимально прозрачной. Способ уже дает положительный эффект: судя по статистике первых 10 дней, у нас повысилась собираемость, - сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.Единственным проблемным вопросом на данный момент остается стоимость проезда для школьников, чьи родители не успели оформить специальную банковскую «детскую карту».- В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов решил продлить до 1 апреля 2021 года прошлогодний тариф за наличный расчет. То есть независимо от того, рассчитывается школьник карточкой или наличными, за проезд он отдаст 17 рублей, - подчеркнул Кабанов и заключил, что и по истечению этого срока для школьников оставят дифференцированный тариф.Зампредседатель Совмина РК также назвал случаи с неработающими или отсутствующими валидаторами исключительно частными.- Все 1800 единиц транспортной техники уже оснащены системой бесконтактной оплаты. В каждом автобусе или троллейбусе установлены два валидатора: один находится в салоне, другой – в кабине у водителя. Невозможно, чтобы оба валидатора одновременно вышли из строя, - подчеркнул чиновник, добавив, что в таком случае лукавят сами водители.Пассажирам в этом случае стоит обратиться на «горячую линию», открытую при Министерстве транспорта Крыма,- Мы оперативно будем отрабатывать ситуацию, - заверил Кабанов.Бороться с нерадивыми перевозчиками будут штрафами и отменой маршрутной карты.Напомним, внедрение системы бесконтактной оплаты проезда в Крыму началась в феврале 2020 года. Планировалось, что до 1 июля 2020 года она заработает на всех маршрутах полуострова. Однако в марте крымские власти приняли решение о продлении период введения бесконтактной оплаты проезда для льготников до 1 сентября в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Жители Крыма также нередко жалуются, что валидаторы в автобусах отключены. Но, как заверили в Минтрансе РК, с января этого года ситуацию взяли на жесткий контроль. Теперь в случае жалобы на тот или иной маршрут министерство будет организовывать проверки.О том, что в Крыму с 1 января 2021 года тариф станет дифференцированным, и оплата услуги через наличный расчет увеличится до 22 рублей, стало известно еще в конце декабря 2020 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеревозчики Симферополя и Алушты переходят на валидаторыЗа время тестирования автоматизированной системой воспользовался каждый десятый пассажир (подробнее)Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников в Крыму продлили до 1 сентябряЭто связано с профилактикой заболевания коронавирусной инфекцией (подробнее)Жители Симферополя жалуются на неработающие валидаторыВодители отключают устройства, потому что система перевода денег еще не отлажена (подробнее)Власти Крыма рассказали, почему не работают валидаторыВ некоторых автобусах проезд может составить 17 рублей наличными (подробнее)В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутахЦена выросла на автобусы и электрички (подробнее)В Крыму с января 2021 года подорожает проездПри этом бесконтактная оплата будет дешевле оплаты наличными (подробнее)В банках Симферополя продляют срок оформления «детской карты»До февраля оплата проезда наличными для детей будет стоит 17 рублей (подробнее)