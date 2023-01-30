Шесть самых страшных ДТП в Крыму в январе 2023

Медики часто выезжают на места, где происходят аварии Фото: Екатерина Семенова

Первый месяц 2023-го на исходе. Комсомолка по итогам января сделала подборку самых резонансных аварий, произошедших на Крымском полуострове.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ BMW СБИЛ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Накануне Крещения в Керчи возле входа в парк иномарка сбила двух мальчиков 7 и 8 лет.

За рулем авто сидел пьяный мужчина. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

За рулем автомобиля BMW 740, как потом выяснилось, сидел нетрезвый мужчина, лишенный водительских прав.

Нарушитель не стал оказывать помощь покалеченным детям, скрылся с места ДТП, но его правоохранители быстренько вычислили – из-за ощутимого удара легковушка потеряла регистрационные номера.

Один из пострадавших остался жив, а второй так и не пришел в себя после аварии. Врачи оказались бессильны – ребенок больше недели пробыл в коме и умер.

Виновника ужасной аварии взяли под арестом. В рамках уголовного деле ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ГРУЗОВИК ВРЕЗАЛСЯ В ОПОРНУЮ СТЕНУ

Трагедия произошла на горной дороге.

Машина врезалась в подпорную стену. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- На автодороге Алушта - Ялта водитель автомобиля «Mercedes-Benz Atego» не справился с управлением, - гласит официальная информация.

Грузовик вынесло на встречку, машина протаранила столб и врезалась в опорную стену.

49-летний водитель погиб. Из покореженной машины на асфальт высыпалось много яблок.

«СКОРАЯ» ПРОТАРАНИЛА ЖЕЛЕЗНУЮ ОГРАДУ

В районе центрального рынка Симферополя столкнулись два автомобиля – карета «Скорой помощи» и фургон «Пежо Боксер».

В ДТП пострадали медработники. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- Водитель «Пежо Боксер», совершив неудачный маневр, спровоцировал аварию, - отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Скорость была нешуточной, удар получился довольной мощный, и автомобили слетели с дороги, врезавшись при этом в металлическую пешеходную ограду.

В итоге помощь врачей понадобилась трем медицинским работникам, ехавшим в «Скорой».

В ЦЕНТРЕ СИМФЕРОПОЛЯ ГРУЗОВИК УПАЛ В ТРАНШЕЮ

Инцидент на улице Караимской Симферополя обошелся без жертв и пострадавших.

Водителя в кабине грузовика не было. Фото: скриншот видео

В центре столицы Республики Крым, где проходит ремонт подземных коммуникаций, в траншею рухнул мощный самосвал.

- Водитель вышел из грузовика, который вскоре из-за обвала грунта перевернулся. В машине никого не было, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

Выходит, водитель самосвала родился в рубашке! Везунчик, да и только!

СТОЛКНУЛСЯ С ЭКСКАВАТОРОМ

Тяжелая техника иногда жестко мстит за неуважительное к отношение.

Водитель Kia не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди экскаватора. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

На автодороге Ялта-Севастополь автолюбитель Kia получил увечья, столкнувшись с экскаватором.

- Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до движущего впереди экскаватора, в результате чего произошло столкновение, - такое официальное заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по Республике Крым.

Землеройная техника и машинист не пострадали, а водителя легковушки пришлось госпитализировать.

ПОКОРЕЖИЛ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ АВТО РЖАВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ТРУБОЙ

Иногда в плохую историю попадают и мирно стоящие на парковке машины. В Алуште, например, два автолюбителя не поделили автостоянку.

Эмоциональному крымчанину не понравилось, как хозяин «Porshe Macan S» припарковал свое авто. Завязалась дискуссия, затем начался и словесный баттл. Но каждый из спорщиков стоял на своем. Когда слова закончились, в поле зрения оппонента владельца «Porshe Macan S» попал ржавый кусок трубы, без дела валявшийся на обочине.

Мужчина ударил железякой по иномарке.

В итоге инцидента разбито боковое стекло Porshe за 90 тысяч рублей, «герою» же светит до двух лет лишения свободы.

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