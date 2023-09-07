«Деньги на нужды СВО»: в Крыму проведут два конкурса по продаже национализированных объектов

Вырученные средства направят на поддержку СВО и других вопросов на благо Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму проведут две конкурсные процедуры по продаже национализированных объектов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– На подходе две конкурсные процедуры по продаже национализированных объектов, вырученные средства от которых будут направлены на поддержку СВО и других вопросов на благо российского Крыма, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что здание на ул. Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшее «меджлису крымско-татарского народа»*, передали музыкальной школе №2 им. Алемдара Караманова. Здание было национализировано в мае текущего года. В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом. Сообщалось, что национализированные объекты продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

В феврале спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка.

В мае Госсовет Крыма расширил перечень национализированных объектов. Список пополнился 57 позициями, в том числе большим винодельческим производством «Алеф-Виналь-Крым», торговыми площадями «Скай плаза» и квартирой действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

*«Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ экстремистская организация

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