Итоги ливня в Крыму: В Керчи и Феодосии подтопило 107 жилых домов и 217 приусадебных участков

В Керчи подтопило жилые дома. Фото: пресс-служба Росгвардия РК

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 14 августа провел видеоконференцию. На повестке совещания стоял один-единственный вопрос «О ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России».

Ливень превратил улицы Керчи в реки. Фото: пресс-служба администрации города Керчь

Речь шла о пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении в Крыму и Краснодарском крае.

О ситуации Краснодарском крае и Республике Крым, где 12 и 13 августа из-за циклона прошли мощные ливни, доложил министр МЧС РФ Евгений Зинчев.

Смотреть видеосюжет В Керчи 13 августа прошли мощные дожди

- В Республике Крым в районе городов Керчь и Феодосия произошло подтопление 107 жилых домов и 217 приусадебных участков, было нарушено движение на федеральной трассе «Таврида». Сейчас дома освобождаются от воды, движение по трассе восстановлено, - сообщил докладчик.

Высокопоставленный чиновник отметил, ссылаясь на данные Росгидромета, что циклон все еще хозяйничает в восточных районах Республики Крым и на западе Краснодарского края. Одно радует, что синоптики обещают, что дожди убавят свою мощь и уже не будут такими сильными – где-то 70–80 миллиметров. Это скромные цифры если вспомнить, что в Темрюкском районе Краснодарского края за 12 и 13 августа выпало 355 миллиметров - годовая норма осадков.

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