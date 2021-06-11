«Армию дорисуем, будет много»: В Крыму снимают фильм «Гардемарины 1787. Война»

В Крыму снимают сцены боя. Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Трупы, раненые, стремительные всадники и динамичная пехота – такое видео появилось в соцсети со киноплощадки в Крыму, где идет работа над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!»

- Суворов – это был дублер. Сейчас побежали каскадеры, - сообщает за кадром кинорежиссер Светлана Дружинина, в завершении монолога отмечая, что «армию дорисуем, будет много».

Из пяти десятков конников специалисты компьютерной графики хотят сделать полноценный казачий полк, а это не меньше 500 всадников.

В фильме о новых приключениях красавчиков гардемаринов играют такие известные актеры, как Дмитрий Харатьян, Анна Семенович, Михаил Боярский. Задействованы и крымчане, которых пригласили на роли второго плана.

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