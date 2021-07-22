Киношный сын Харатьяна устроил в Крыму бои без правил

Дмитрий Харатьян и Андрей Лаптев Фото: artists_life_/ instagram
У известного актера Дмитрия Харатьян на сегодняшний день два сына – один настоящий по имени Иван, а другой киношный – Шурка, которого на съемках продолжения культовой ленты «Гардемарины, вперед!» играет актер Андрей Лаптев. Молодое дарование даже внешне смахивает на своего родителя, вот только нет родинки на верхней губе.
- В фильме много трюковых сцен, которые исполняют не только каскадеры, но и сами актеры без дублеров, - такой пост в соцсети сопровождает видео со съемок в Крыму.
В кадре Шурка бесстрашно дерется с недругами. Сын Леши Корсака, которого в фильме «Гардемарины 1787. Война» играет Дмитрий Харатьян, голыми руками и подручными средствами, включая лестницу, бьется с людьми, вооруженными холодным оружием. Настоящие бои без правил!
Пользователи соцсети оценили сюжет, оставив комментарии: «Вот это да! С голыми руками на турка с саблей! Молодец!»; «Лозунг фильма – «Хочешь жить? Борись!».
Нужно отметить, что на долю Шурки в фильме выпало немало жестких испытаний.
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