Что произошло за ночь 12 января: в Крыму придумали свой рецепт засолки медуз

Медузы, как стало известно, можно употреблять в пищу. Фото: wikipedia

Что произошло за ночь 12 января 2022 года. В Крыму отказались от китайского рецепта засолки медуз. Крымские ученые готовы обнародовать новый способ приготовления желетелых.

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