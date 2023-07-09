В Крыму ищут 55-летнего жителя Симферополя

Александр Мирвода. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение отряда «ЛизаАлерт» разыскивает жителя столицы республики.

- Пропал Мирвода Александр Александрович, 55 лет (1967 года рождения), город Симферополь.

Мужчина исчез несколько месяцев тому назад – с 28 апреля 2023 года местонахождение крымчанина неизвестно.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы и зеленые глаза.

В настоящее время на полуострове разыскивают Светлану Ковалевскую (65 лет), Елену Кафтанову (Федоряк) (50 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Пожалуйста, если вы видели пропавших, то позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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