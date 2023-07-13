В Крыму ищут 40-летнего жителя Алушты

Андрей Сетов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму бесследно исчез житель Алушты. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Сетов Андрей Андреевич, 40 лет (1982 года рождения), город Алушта. С 1 июля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 183 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Крымчанин был одет в голубую футболку, джинсы и темно-серые кроссовки.

Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что на Крымском полуострове разыскивают похищенного в Башкирии Тихона Степаненко (1 год), Светлану Ковалевскую (65 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

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