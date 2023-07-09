На Крымском полуострове ищут похищенного в Башкирии ребенка

Тихон Степаненко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан/VK

В Крыму может находиться маленький ребенок из столицы Башкирии города Уфы, который пропал несколько дней тому назад.

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети тревожный пост своих соратников с материковой части Российской Федерации.

- Внимание! Похищен ребенок! Пропал Степаненко Тихон, 1 год (2021 года рождения), город Уфа, Республика Башкортостан.

В поисковом отряде рассказали, что маленький мальчик 4 июля 2023 года был похищен, с тех пор местонахождение неизвестно.

Приметы Тихона Степаненко: рост 85 сантиметров рост, нормального телосложения, русые волосы и голубые глаза.

Годовалый мальчуган был одет в белую футболку, зеленые шорты и синие сандалии.

Ориентировка с фото мужчины и ребенка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан/VK

Никакой конкретики по этому таинственному исчезновению волонтеры поискового отряда не дают. Но рассматривая ориентировку можно предположить, что дитя пропало вместе с мужчиной, который является его отцом.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» просят, всех, кому что либо известно о местонахождении малыша, обязательно позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800)700-54-52 или по номеру 112. Все звонки бесплатные.

Напоминаем, что на полуострове также разыскивают Александра Мирвода (55 лет), Светлану Ковалевскую (65 лет), Елену Кафтанову (Федоряк) (50 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

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