Как в Крыму на новогодних каникулах будут работать банки, ТЦ и поликлиники
Больницы и аптеки
В Крыму в поликлиниках узконаправленные специалисты в праздничные дни принимать пациентов не будут. Запись на прием начнется 9 января. На каникулах будут дежурить только терапевты и хирурги. «Скорая помощь» будет работать в обычном режиме, как и травмпункт.
В Севастополе единый контакт-центр здравоохранения 31 декабря, 3, 4, 5 и 8 января будет работать с 8.00 до 17.00. 30 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные.
В праздничные дни частные аптеки будут работать в обычном режиме. Также будут работать 34 аптеки «Крым-Фармация», в которых льготники смогут получить необходимое им лекарство. 1, 6 и 7 января в большинстве из них будет выходной, в другие дни время работы будет сокращено. Адреса и время работы смотрите здесь (https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/article/show/957)
На каникулах в поликлиниках будут дежурить только терапевты и хирургиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Банки
29 декабря все отделения РНКБ будут работать до 17.00.
30-31 декабря и с 1 по 8 января - выходной для всех отделений банка, кроме работающих по индивидуальному графику. Адреса смотрите на официальном сайте.
Осуществить банковские переводы и воспользоваться другими услугами в эти дни можно будет через интернет-банк, мобильное приложение и терминалы самообслуживания.
График работы Генбанка пока не утвержден.
20 декабря все отделения РНКБ будут работать до 17.00.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Торговые центры
Симферополь
Гипермаркет «Ашан»
30 декабря - с 08.00 до 23.00
31 декабря с 08.00 до 18.00
1 января магазин не работает
2 января с 10.00 до 22.00
3 января магазин работает с 08.00 до 23.00
ТРЦ «FM»
31 декабря с 10.00 до 19.00, гипермаркет до 20.00
1 января - выходной.
С 12.00 до 20.00 будет работать развлекательная зона и гипермаркет.
Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00
ТРК «Меганом»
31 декабря с 10.00 до 20.00
1 января с 12.00 до 21.00
Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00
ТРК «Центрум»
31 декабря и 7 января с 10.00 до 19.00
1 января - выходной
Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 20.00
Ялта
«Конфетти»
31 декабря с 10.00 до 20.00
1 января - выходной
Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00
Транспорт
В Севастополе в ночь с 31 на 1 января общественный транспорт будет ходить без перебоев. Горожане смогут добраться домой с главной площади в любое время.
В Симферополе продлевать работу маршруток и автобусов не стали.
- Общественный транспорт будет ходить по обычному графику, до 24.00, - уточнила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.
Праздничная программа на площади им. Ленина завершится в 3.00. Так что не забудьте деньги на такси.
Как будут ходить троллейбусы, пока не известно. Графика движения в праздничные дни еще нет.
В Керчи муниципальные маршрутки 31 декабря будут возить пассажиров до полуночи, а частники до 23.00. Троллейбусы будут курсировать в понедельник 22.00, а 1 января у них выходной.
При этом в новогоднюю ночь будет организован подвоз жителей к елкам, в районы Аршинцево, площадь Ленина, Войково, где будут проходить массовые гуляния.
Автобусы по маршруту № 1 будут курсировать с 23.55 до 02.50, а по маршруту №5 с 23.36 до 03.10.
Маршрутки в Симферополе 31 декбаря будут ходить максимум до 24.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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