Как в Крыму на новогодних каникулах будут работать банки, ТЦ и поликлиники

Больницы и аптеки

В Крыму в поликлиниках узконаправленные специалисты в праздничные дни принимать пациентов не будут. Запись на прием начнется 9 января. На каникулах будут дежурить только терапевты и хирурги. «Скорая помощь» будет работать в обычном режиме, как и травмпункт.

В Севастополе единый контакт-центр здравоохранения 31 декабря, 3, 4, 5 и 8 января будет работать с 8.00 до 17.00. 30 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные.

В праздничные дни частные аптеки будут работать в обычном режиме. Также будут работать 34 аптеки «Крым-Фармация», в которых льготники смогут получить необходимое им лекарство. 1, 6 и 7 января в большинстве из них будет выходной, в другие дни время работы будет сокращено. Адреса и время работы смотрите здесь (https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/article/show/957)

На каникулах в поликлиниках будут дежурить только терапевты и хирургиФото: Анастасия КУРДЮКОВА

Банки

29 декабря все отделения РНКБ будут работать до 17.00.

30-31 декабря и с 1 по 8 января - выходной для всех отделений банка, кроме работающих по индивидуальному графику. Адреса смотрите на официальном сайте.

Осуществить банковские переводы и воспользоваться другими услугами в эти дни можно будет через интернет-банк, мобильное приложение и терминалы самообслуживания.

График работы Генбанка пока не утвержден.

20 декабря все отделения РНКБ будут работать до 17.00.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Торговые центры

Симферополь

Гипермаркет «Ашан»

30 декабря - с 08.00 до 23.00

31 декабря с 08.00 до 18.00

1 января магазин не работает

2 января с 10.00 до 22.00

3 января магазин работает с 08.00 до 23.00

ТРЦ «FM»

31 декабря с 10.00 до 19.00, гипермаркет до 20.00

1 января - выходной.

С 12.00 до 20.00 будет работать развлекательная зона и гипермаркет.

Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00

ТРК «Меганом»

31 декабря с 10.00 до 20.00

1 января с 12.00 до 21.00

Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00

ТРК «Центрум»

31 декабря и 7 января с 10.00 до 19.00

1 января - выходной

Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 20.00

Ялта

«Конфетти»

31 декабря с 10.00 до 20.00

1 января - выходной

Последующие дни в обычном режиме с 10.00 до 21.00

Транспорт

В Севастополе в ночь с 31 на 1 января общественный транспорт будет ходить без перебоев. Горожане смогут добраться домой с главной площади в любое время.

В Симферополе продлевать работу маршруток и автобусов не стали.

- Общественный транспорт будет ходить по обычному графику, до 24.00, - уточнила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

Праздничная программа на площади им. Ленина завершится в 3.00. Так что не забудьте деньги на такси.

Как будут ходить троллейбусы, пока не известно. Графика движения в праздничные дни еще нет.

В Керчи муниципальные маршрутки 31 декабря будут возить пассажиров до полуночи, а частники до 23.00. Троллейбусы будут курсировать в понедельник 22.00, а 1 января у них выходной.

При этом в новогоднюю ночь будет организован подвоз жителей к елкам, в районы Аршинцево, площадь Ленина, Войково, где будут проходить массовые гуляния.

Автобусы по маршруту № 1 будут курсировать с 23.55 до 02.50, а по маршруту №5 с 23.36 до 03.10.

Маршрутки в Симферополе 31 декбаря будут ходить максимум до 24.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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