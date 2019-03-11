"Агент Путина" и "Пиар-машина Кремля": Американская журналистка обозвала кота-Мостика

Пушистый символ стройки Крымского моста - кота Мостика - посетила московская корреспондентка американской ежедневной газеты The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

Журналист написала о встречен в Twitter и прикрепила ссылку на свою статью.

- Я узнала все про Мостика, самого известного кота России и самого пушистого работника Кремля, - написала Феррис-Ротман.

У кота-блогера тоже появилось видео со встречи с американской журналисткой. На нем Эми целует кота и чешет его за ушком. От удовольствия Мостик громко мурчит, а строители переживают, что он может уехать в Америку.

- Знакомьтесь - Эми! Моя поклонница, а еще журналист «Вашингтон Пост». Обнимаюсь и покоряю американскую аудиторию, - написал Мостик.

cat_the_most корреспондентка американской ежедневной газеты The Washington Post Эми Феррис-Ротман поцеловалась с котом Мостиком

Эми Феррис-Ротман в своей статье написала, как символ стройки появился около Крымского моста и о том, насколько он популярен в социальных сетях: его посты собирают тысячи лайков, о нем слагают песни, а в Telegram даже есть именные стикеры.

В статье Эми называет Мостика «агентом влияния Путина» и «частью пиар-машины Кремя». Она отмечает, что кот стал популярным, когда якобы было зафиксировано «падение рейтинга Владимира Путина» и отмечена «стагнация экономики России».

Конечно, в довершение слов журналистки приводится мнение депутата ВР Украины Виктора Еленского.

- Случай Мостика - простой пример российской пропаганды, которая направлена на гуманизацию аннексии Крыма, - прокомментировал Виктор Еленский.

У пушистого строителя моста в аккаунте пока что не появилась реакция на опубликованный материал. Он только выложил фото, как после блинной недели пытается не потерять объем, а строителям помогает прийти в форму. Любимые блины символа стройки - с креветками.

Мостик приходит в форму после Масленицы

Напомним, мост через Керченский пролив открыли для проезда автомобилей 16 мая прошлого года, а с 1 октября – для грузовиков. Сейчас полным ходом идет строительство железнодорожной части. В декабре 2019 года планируют запустить первые поезда через транспортный переход. Строительство моста ведет компания «Стройгазмонтаж». Стоимость контракта – 222,5 миллиарда рублей.

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