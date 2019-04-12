2019-04-12T19:27:07+03:00
Общество

Мама капитана «Норда»: Володю больше заботит его здоровье, расшатанное на Украине

Киев объявил Владимира Горбенко в розыск
Галина КОВАЛЕНКО
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Евгения Горбенко - мама капитана "Норда".Евгения Горбенко - мама капитана "Норда".Фото: Надежда ДАЦЮК
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Украина объявила в розыск капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, который смог вернуться домой, в Керчь, только этой зимой. Почти год после захвата сейнера, напомним, он вынужден был провести на территории Украины - он насильно удерживался властями незалежной.

Горбенко и его родные узнали о розыске от "Комсомолки".

Самому Владимиру Горбенко после возвращения в Крым совсем не до козней Украины.

- Володя, сын, вплотную занимается своим здоровьем, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» мама капитана «Норда» Евгения Горбенко. - Он много времени проводит со своей семьей - соскучился по ним. Также сейчас ждем новостей по новому судну - пока же идут переговоры, работа над документами (рыбколхоз планирует приобрести новый сейнер взамен украденного Украиной, - ред.).

Адвокаты крымчанина считают решение суда не соответствующим законодательству. По мнению защитников, его приняли только для того, чтобы "подвесить" бесперспективное дело.

Судно «Норд» вместе с экипажем и капитаном, напомним, было захвачено 25 марта 2018 года. Моряки сумели вернутся на полуостров раньше капитана: в апреле прошлого года чудом вырвались из Украины кок Ирина Оборина и моряк Дмитрий Таразанов, а в октябре прибыли в Керчь и остальные семь моряков, которых обменяли на украинцев-браконьеров.

Капитан же увидел своих близких и родную Керчь только в феврале 2019. Десять месяцев психологического давления, выматывающие судебные разбирательств по двум уголовным делам, за браконьерство и незаконное пересечение границы, негативно сказались на самочувствии прошли потомственного моряка, и вернувшись в Крым он был вынужден обратиться к врачам.

Весь экипаж "Норда" дома, на полуострове, но вот само судно Украина выставила на торги, поэтому власти Республики Крым решили помочь керчанам и сейчас идет работа по покупке нового судна.

Рыбаки уже побывали в Мурманске, где присмотрели подходящее судно, которое "моложе" "Норда" на полвека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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