Минкурортов: До 1 июня правительство РФ решит, как снизить цены на перелеты в Крым

До 1 июня правительство РФ должно придумать, как снизить цены на перелеты в Крым.

- Есть поручение правительства России разработать до 1 июня ряд мер по стимулированию авиаперевозок в Симферополь. Речь идет о субсидировании туроператоров, расширении льготных пакетов. Стоимость авиабилетов - это сдерживающий момент для путешествий в Крым (и из Крыма – Авт.), - говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он уточнил, что этим летом цены на билеты в любом случае поднимутся. Но есть надежда, что, благодаря принятым властями мерам, можно будет найти предложения по адекватной, а не заоблачной цене.

- Авиакомпании существенно начнут снижать цены на билеты после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Кроме административных механизмов начнет работать чистая экономика. Если поездом добрать в Крым будет дешевле, то авиакомпания будут на это реагировать, - говорит министр.

С июня в расписании появятся новые рейсы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, поезда по Крымскому мосту пойдут в декабре 2019 года. Составы будут курсировать по маршрутам: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

КСТАТИ

Путин сомневается, что авиакомпании честно формируют цены на авиабилеты в Крым

Президент России Владимир Путин предложил расширить список категорий граждан, которые имеют право на покупку льготных авиабилетов в Крым.

Жители и гости полуострова жалуются, что субсидированные билеты раскупают буквально за пару часов, остальным приходится покупать уже втридорога.

- Существует субсидирование билетов для отдельных категорий: для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лет, для молодых людей моложе 23 лет и по отдельным направлениям городов, - напомнил президент. - Здесь самый реалистичный путь, чтобы не обещать неисполнимого, расширять количество этих регионов (из которых можно со скидкой летать в Крым – авт.), и может быть расширять категории. А в целом нужно увеличивать доходы и снижать издержки за транспортные перевозки. (подробнее)

Субсидированных билетов катастрофически не хватает.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курортного сбора пока не будет

В Крыму еще на два года отложили введение курортного сбора. Напомним, изначально взимать его планировали с мая 1 мая 2018 года, затем перенесли это нововведение на 1 мая 2019 года, а теперь и вовсе отложили на 1 мая 2021 года.

- Перенос срока обусловлен большим количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации бизнеса к новой структуре турпотока, которая изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, - отметил глава крымского парламента Владимир Константинов. (подробнее)

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