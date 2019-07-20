Дети из Татарстана, которые отравились в крымском лагере «Лучистый», досрочно возвращаются домой

Ребята, которые приехали из Татарстана на отдых в Крым, и отравились в детском лагере «Лучистый» досрочно вернуться на родину. Это связано с тем, что после выписки из больницы руководство оздоровительного центра просто отказалось принимать ребят обратно. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Дирекция лагеря объяснила это тем, что еще не завершен инкубационный период норовирусной инфекции.

А поэтому дети, которых выписали их медучереждения, могут стать причиной заражения других ребят.

- Администрация лагеря опасается новых вспышек инфекции, поэтому в воскресенье заберем детей домой, - уточнил Фаттахов.

Для доставки ребят домой организуют рейс, сопровождать детей будут вожатые.

А родителям обещают компенсировать плату за неиспользованные дни отдыха. По возвращению детей в Татарстан, им предложат другие виды отдыха.

Как уточнили в пресс-службе министерства по делам молодежи республики, 21 июля домой вернутся только те, кто был госпитализирован.

А здоровые дети продолжат отдыхать в «Лучистом».

- Перспективы дальнейшего сотрудничества Татарстана с этим лагерем пока уточняются, обсуждаются совместно с родителями. Если родители не захотят отправить детей в ДОЛ «Лучистый» в другие смены, им будут представлены альтернативные варианты по лагерям, - подчеркнули в министерстве.

Кстати, стало известно, из-за чего заболели отдыхающие в лагере. Оказалось,что они "подхватили" инфекцию от сотрудников столовой.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, к этому могло привести банальное несоблюдение правил личной гигиены.

Сейчас в лагере продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Также проводится дезинфекция.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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