Избивал беременную жену и развращал дочек: Изверг из Севастополя сел на 15 лет

В Севастополе состоялся громкий судебный процесс над главой семьи, который истязал своих домочадцев 18 лет.

БИЛ НОГАМИ, ШВЫРЯЛСЯ СКОВОРОДКАМИ

- С 2000 года мужчина систематически избивал жену и трех несовершеннолетних дочерей, - сообщили в пресс-службе Гагаринского райсуда Севастополя.

Он безжалостно пинал своих родных ногами, бил кулаками, швырялся в женщину и девочек сковородками, кастрюлями и другой домашней утварью, нередко попадая в голову.

Сатрап для нагнетания обстановки, чтобы лишний раз «построить» близких, придумывал поводы для скандалов и систематически избивал беззащитных. Ни одна неделя не проходили без экзекуции. Жесткого севастопольца не останавливала даже беременность супруги – женщина в положении страдала от побоев и унижения наравне с детьми.

Домашнее насилие привело к появлению у дочерей затяжной депрессии.

НАЧАЛ РАЗВРАЩАТЬ ДОЧЕК

Когда дети чуть подросли, то многодетный стал начал проявлять к ним и сексуальный интерес.

- С 2011 года подсудимый для удовлетворения своих половых потребностей совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и «осматривая» старших девочек на глазах у младшей, - отмечают в ведомстве.

Жена и дети были беззащитны перед тираном: они не могли оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед мучителем, находясь от него в полной, включая материальную, зависимости.

МУЖА И ОТЦА СУРОВО НАКАЗАЛИ

Сам мучитель признал свою вину частично. Он заявил, что на деле - он всего лишь требовательный человек и не так уж часто бил своих близких.

Мужчина наотрез отказался признать себя виновным в избиении беременной жены. Отрицает он и развратные действия по отношению к детям. Мол проводил «осмотры» девочек, потому что беспокоился за их здоровье.

Изверга судили сразу по нескольким статьям и признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании несовершеннолетних и беременной женщины, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, по выходу из которой его свобода будет ограничена на 1 год.

Также суд лишил севастопольца права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей на 15 лет.

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