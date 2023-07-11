В Крыму ищут 27-летнюю жительницу Севастополя

Татьяна Евтушенко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове идут поиски жительницы Севастополя.

- Пропала Евтушенко Татьяна Сергеевна, 27 лет (1996 года рождения), город Севастополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Молодая женщина исчезла из поля зрения родных полмесяца тому назад – с 27 июня 2023 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.

Татьяна Евтушенко была одета в серый сарафан и белые шлепки.

В настоящее время на полуострове разыскивают похищенного в Башкирии Тихона Степаненко (1 год), Светлану Ковалевскую (65 лет), Елену Кафтанову (Федоряк) (50 лет), Александра Маттенкова (50 лет), Павла Дугушкина (39 лет), Марию Лебедеву (Мурычеву) (74 года), Аймета Засеева (47 лет) и Николая Чиркова (33 года).

Если вы видели пропавших, пожалуйста, сообщите на «горячую» линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 или 112. Звонки бесплатные.

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