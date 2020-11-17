В Крыму установили памятник убитой отчимом пятилетней Даше Пилипенко

Сразу на могилке был установлен крест. Фото: архив "КП"

В ноябре 2019 года в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма произошло жуткое убийство. Дашу Пилипенко убил ее отчим. Сначала 45-летний мужчина принес в полицию заявление о том, что пропала его 5-летняя падчерица. Мол, отлучился на часок из дома, а когда приехал, то малышка бесследно исчезла.

Начались поиски, в которых принимали участие не только правоохранители, но и местные жители и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Полтысячи человек два дня подряд прочесывали окрестности села Кропоткино. Следователи тем временем работали с отчимом. Ему даже устроили видеосвязь с женой, мамой Даши, которая в то время находилась на заработках в Китае.

Отрабатывалась версия, что мужчина где-то держит ребенка, чтобы вернуть супругу из Поднебесной.

- До последнего думала, что Александр прячет Дашу и таким образом выманивает меня, чтобы я прилетела в Крым, - рассказала Екатерина, мама убитой девочки. - У нас были сложные отношения, и мы уже год не жили вместе. Он старше меня на 20 лет и хотел все держать под контролем, а мне же нужна свобода.

Но игры в «прятки» не было, все оказалось гораздо проще и страшнее.

Александр Пилипенко под давлением неопровержимых улик сдался и признался, что убил ребенка. Малютка была избита и утоплена в ванной. Позже выяснилось, что она еще стала для отчима и объектом для удовлетворения сексуальных запросов.

Тело малышки убийца вывез за село и закопал в куче перегнившего свиного навоза возле пересохшего Северо-Крымского канала.

На похоронах ребенка сельчане едва не разорвали ее мать, которая вернулась из Китая. Люди, которые, позабыв о своих делах двое суток бродили по полям и лесопосадкам, обвиняли Екатерину в том, что она плохо заботилась о дочери. Поэтому убитую горем молодую женщину от людского гнева охраняла полиция.

Памятник установили на сельском кладбище в Крыму. Фото: Екатерина Барских/Любовь Никитина/VK

В день похорон был начат сбор денег на надгробие. Потрясенные жутким убийством люди по своей воле решили вскладчину уставить на могилке памятник. Чуть позже с такой просьбой обратились и родные Даши. В годовщину убийства на сельском кладбище установили монумент.

- Год как нет со мной Дашеньки! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в сборе средств на памятник! – такой пост разместили в соцсети родные малышки.

Мама убитой поделилась с пользователями своей болью: «Как же пусто без тебя, и хочется проснуться от кошмара..»

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