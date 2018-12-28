Как в Крыму и Севастополе в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

В Севастополе в ночь с 31 на 1 января общественный транспорт будет ходить без перебоев. Горожане смогут добраться домой с главной площади в любое время.

В Симферополе продлевать работу маршруток и автобусов не стали.

- Общественный транспорт будет ходить по обычному графику, до 24.00, - уточнила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

Праздничная программа на площади им. Ленина завершится в 3.00. Так что не забудьте деньги на такси.

Как будут ходить троллейбусы, пока не известно. Графика движения в праздничные дни еще нет.

В Керчи муниципальные маршрутки 31 декабря будут возить пассажиров до полуночи, а частники до 23.00. Троллейбусы будут курсировать в понедельник 22.00, а 1 января у них выходной.

При этом в новогоднюю ночь будет организован подвоз жителей к елкам, в районы Аршинцево, площадь Ленина, Войково, где будут проходить массовые гуляния.

Автобусы по маршруту № 1 будут курсировать с 23.55 до 02.50, а по маршруту №5 с 23.36 до 03.10.

Маршрут № 5

Отправление с упр. ЖРК- Автовокзал 23.36, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30.

Отправление с Автовокзала - упр. ЖРК 23.43, 00.00, 00.30, 01.00; 01.30, 02.00, 02.30, 03.00.

Отправление пл. Ленина - упр. ЖРК 03.10.

Отправление пл. Ленина – Автовокзал 03.10.

Маршрут № 1

Отправление с Порт-Крым - Автовокзал 23.55, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30.

Отправление с Автовокзал - Порт-Крым 23.50, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.20.

Отправление с ост. Казакова- Порт-Крым 02.50.

Отправление с ост. Казакова- Автовокзал 02.50.

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