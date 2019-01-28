Два танкера-газовоза уже неделю горят в Черном море

В Черном море продолжают гореть два иностранных танкера «Канди» и «Маэстро». Седьмые сутки, с вечера 21 января, продолжается горение сжиженного газа.

- Танкеры продолжают гореть, периодически производим орошение. Новые тела в акватории Черного моря в районе газовозов не обнаружили, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

Суда горят с 21 января. Фото: пресс-служба Следкома РФ

Прогнозов, когда суда перестанут гореть, пока нет, поскольку неизвестно, сколько топлива перевозили танкеры.

Также он добавил, что спасательные службы ждут, пока огонь утихнет, чтобы попасть на борт судов.

- Возможно, некоторые тела погибших находятся там, - сказал Кравченко.

Ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

Газовозы периодически продолжают орошать. Фото: пресс-служба Следкома РФ

В Росморречьфлоте уточнили, что разлива нефтепродуктов на месте горения танкеров не обнаружено. По словам специалистов, Крыму и Черному морю от горения танкеров не будет большого экологического ущерба.

Напомним, танкеры-газовозы загорелись 21 января недалеко от Керченского пролива после того, как с одного судна на другое пытались перелить сжиженный газ пропан-бутан.

На обоих судах было 32 члена экипажа. Спасателям удалось доставить в больницу Керчи только 12 моряков, также подняли на борт 10 тел. Среди погибших – четыре гражданина Турции, шесть – Индии. Целые сутки после ЧП пострадавших не могли отправить в Керчь – мешал густой туман, шторм, сильный ветер. Вечером 22 января пострадавших отправили в Керченскую городскую больницу №1.

Главврач больницы Марат Еникеев сообщил, что серьезных диагнозов ни у кого не выявили. У одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство были просто простужены.

Всех моряков, проходивших лечение в Керчи, выписали из больницы 25 января. По словам медиков, их состояние удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает. Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны.

Пожар на судах в Чёрном море.ЧП произошло 21 января 2019 года на судах Канди и Маэстро, которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив

Уже 26 января иностранные моряки покинули территорию Крыма. Документами для их возвращения домой готовило Консульство Турции в Новороссийске и Посольство Индии. Тела 10 погибших будут отправлять на родину 28 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранных моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море, выписали из больницы

Состояние всех членов экипажа медики оценивают как удовлетворительное (подробнее)

"Везде был огонь, слишком много огня": Спасенные моряки с горящих танкеров рассказали, как прыгали за борт

В море продолжаются поиски пропавших без вести 10 членов экипажей (подробнее)

Выжившие во время пожара в Черном море около двух часов опознавали погибших

Спасенные моряки находятся в горбольнице Керчи, к ним никого не пускают [фото] (подробнее)

В МЧС записали на видео тушение горящих газовозов в Керченском проливе

Ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось [фото, видео] (подробнее)

"Есть жертвы среди моряков": В Черном море горят два судна

Пожар на газовозе случился в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива (подробнее)

В Черном море сутки горят два танкера: чем это может грозить Крыму

12 человек удалось поднять на борт (подробнее)

"Живыми уже не поднимем": Шансов спасти пропавших без вести иностранных моряков уже нет

Танкеры в Черном море по-прежнему горят [видео, онлайн-трансляция] (подробнее)

В порт Керчи доставили 12 пострадавших с горящих танкеров

Бригады скорой помощи готовы отвезти моряков в больниц (подробнее)

Эксперт о трагедии в Черном море: «Если бы суда переваливали газ, то взрыв мог быть такой силы, что от кораблей остались одни обломки»

Трагедия унесла жизни 14 моряков (подробнее)

"Не тушим, небезопасно": В Черном море до сих пор горят два танкера-газовоза

Сколько еще будет полыхать пожар, неизвестно (подробнее)